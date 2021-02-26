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Şampiyon Yüzücüler, Başkan Çalık'ı Ziyaret Etti

İlçede sportif faaliyetlerini sürdüren Smaç Spor Kulübü yönetici, antrenör ve sporcuları Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Paletli Yüzme Gençler Yıldızlar ve Küçükler İstanbul İl Şampiyonası’nda 27 madalya kazanan genç sporcuların başarılarının devamını dileyen Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Bu anlamlı ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Aranızda mili yüzücülerin çıkacağına da inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Şubat 2021 Cuma 09:29
Şampiyon Yüzücüler, Başkan Çalık'ı Ziyaret Etti
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Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda 19 Şubat Cuma günü başlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Yıldızlar ve Küçükler İstanbul İl Şampiyonası’nda 27 madalya kazanan genç yüzücüler Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan Çalık, kendilerini ziyaret etmek için gelen Smaç Spor Kulübü’nün yönetici, antrenör ve sporcularını Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ağırladı. Başkan Çalık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Fidan Gül ile birlikte genç sporcularla sohbet ederek kitap hediye etti. Ziyarete, kazandıkları madalyaları ile gelen sporcular ve teknik ekip, üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı bir formayı da Başkan Çalık’a hediye etti.

“İnşallah Uluslararası müsabakalarda da madalya getirirsiniz”


Başarılı sporcularla, sporun ve başarının önemi hakkında konuşan Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek  “Bu anlamlı ziyaretiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada olmanız beni çok mutlu etti. Başarılarınızın devamını diliyorum. Aranızda milli yüzücüler çıkacağına da inanıyorum. Hepinizin gözlerinde o ışığı görüyorum. İnşallah uluslararası müsabakalarda da bize madalya getirirsiniz.” dedi.  

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