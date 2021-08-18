Saha Çözüm Hareketi'nde Hane Sayısı 100 Bini Aştı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 Haziran tarihinde başlatılan Saha Çözüm Hareketi’nde ziyaret edilen hane sayısı 100 bini aştı. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekiple ilçe halkının sorun ve taleplerine yerinde çözüm bulmak amacıyla başlatılan çalışma vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Titiz ve kapsamlı bir takım çalışması yürüten ekipler, ilçede yapılan ve yapılması istenen hizmetler konusunda vatandaşların görüşlerini alarak ilgili birimlere iletiyor.

100 bin 657 hane ve 3 bin 158 iş yeri ziyaret edildi

Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerinin tek tek kapısını çalarak talep ve şikâyetleri yerinde dinleyen ekipler; Adnan Kahveci, Barış, Büyükşehir, Cumhuriyet, Dereağzı, Gürpınar ve Kavaklı mahallelerindeki çalışmalarını tamamlandı. Şimdiye kadar toplamda 100 bin 657 hane ve 3 bin 158 iş yeri ziyaret edilirken, Sahil Mahallesi’ndeki çalışmalar da hummalı bir şekilde sürüyor. Pandemi koşulları ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek devam eden çalışmada ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan ve maske bulunan çantalar da vatandaşlara hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)