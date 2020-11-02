Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Yükselişe Geçen Covid-19 Vakalarini Beylikdüzü Belediyesi İçin Değerlendirdi

Ne yazık ki yaşamınızı yitirebilirsiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca bu virüsten uzak durmak en iyisidir, en mantıklısıdır.” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, son günlerde yükselişe geçen Covid-19 vakalarını Beylikdüzü Belediyesi için değerlendirdi. Salgın tehlikesinin henüz geçmediğini ve vatandaşların hem kendi hem de toplum sağlığı için kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Bülent Ertuğrul, “Covid-19 vakalarının sonbaharla beraber artacağını öngörüyorduk. Çünkü salgınlar dalgalı bir şekilde seyreder. Birinci dalgayı biz atlattık Haziranla beraber, onu sürümlendirmeye çalıştık ama tam sürümlendiremedik. Şimdi kış aylarına geçişle beraber havaların soğuması, insanların kapalı mekânların içersinde daha fazla kalabalık biçimde bulunması ve kurallara da çok dikkat etmeden yaşamaya başlamamız salgının tekrar artmasına ve ikinci dalgayla karşı karşıya kalmamıza yol açtı.” dedi.

“Grip ile Covid-19’u birbirinden ayırmak zor”

Covid-19 ile mevsimsel gribin benzer özellikler gösterdiğini belirten Ertuğrul, “Aslına bakarsanız bunları birbirinden ayırmak zordur. Çünkü ikisi de ateş, zaman zaman öksürük, kas ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik gibi bulgularla seyreder. İkisi de ne yazık ki akciğerleri tutabilir. Akciğerleri tuttukları zaman ağır zatürre denilen hastalık tablosuyla seyredebilir. O nedenle birbirinden ayrılması zordur ve tedavileri tamamen farklıdır. Gripten şuanda aşıyla korunabiliriz ve gribe yönelik bir antiviral tedavi var ancak Covid-19’a yönelik şuanda ne bir aşı var, ne de kesin etkili antiviral tedavi var.” ifadelerini kullandı.

“Bu virüsün yol açtığı hastalık öyle yabana atılır bir hastalık değil”

Vatandaşlar arasındaki “Hepimize bir şekilde hastalık bulaşacak” kaygısının yanlış olduğunu dile getiren Ertuğrul, “Bu yanlış bir algı. Eğer dikkat ederseniz, güvenli ortamlarda yaşamaya devam ederseniz ki günümüz koşullarında ne kadar yapabilirsiniz bunu bilemiyorum ama bu virüsten uzak durabilirsiniz. En azından aşı gelene kadar kendinizi koruyabilirsiniz. Bu virüsün yol açtığı hastalık öyle yabana atılır bir hastalık değil yani ciddi bir hastalık tablosuyla karşı karşıya kalabilirsiniz Ne yazık ki yaşamınızı yitirebilirsiniz. Bu nedenle mümkün olduğunca bu virüsten uzak durmak en iyisidir, en mantıklısıdır. Bunun için de kendi güvenlik çemberinizi alarak yaşayacaksınız. Yani bu ne demek; maskenizi mutlaka takacaksınız, sosyal mesafenizi mutlaka koruyacaksınız ve mutlaka yanınızda el hijyeninizi sağlayacak dezenfektanla dolaşacaksınız ki güvenlik çemberinizi oluşturabilesiniz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)