Pandemi Sürecinde Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe halkının pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklardan daha az etkilenmesi amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Herkese eşit mesafede, güvenli, kaliteli ve sürekli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Müdürlük; engelli, yatalak, yaşlı ve hasta vatandaşları sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına, hastalığın bulaşma riski olmadan gerek engelli nakil araçları gerekse ambulanslarla ulaşmalarını sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle dezavantajlı bireyler için sosyal destek hizmetlerini her koşulda kesintisiz sürdürdüklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Dezavantajlı grupların hayatlarına dokunmak ve kolaylaştırmak adına hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda liftli engelli nakil araçlarımızla vatandaşlarımız evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarında tedavileri tamamlanan ve taburculuk işlemleri biten vatandaşlarımız da sağlık kuruluşlarından alınarak evlerine götürülmektedir. Aynı zamanda engellilere yönelik sandalye, medikal malzeme, enjeksiyon ve serum takma işlemleri de yine müdürlüğümüz tarafından özenle yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Esmer: Vatandaş ve personeli korumak adına tüm tedbirleri aldık

Beylikdüzü’nde yaşayan her vatandaşa eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen ve 1 Ocak 2020 – 1 Aralık 2020 tarihleri arasında 8 bin 844 Engelli Nakil ve 4 bin 112 Hasta Nakil ambulansı hizmeti vererek toplamda 12 bin 956 kişiye ulaştıklarını dile getiren Esmer “Pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürdük. Özellikle rahatsızlanan, Covid-19 hastası olduğundan şüphelenilen ve toplu taşıma araçlarına binmesi sakıncalı olan vatandaşların ambulansla hastanelere nakil işlemlerini gerçekleştirdik ve testlerini yaptırdıktan sonra da tekrar evlerine ulaşımlarını sağladık. Tabii bu çalışmalar özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda yoğunlaşırken dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bu anlamda Evde Sağlık Birimi ile Covid-19 hastası olan, evde kendisini karantina altına almış, evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların da yine evde bakım hizmetlerini sürdürdük. Bu süreçte olabildiğince hem vatandaşları korumak hem de personeli korumak adına tüm tedbirleri aldık.” şeklinde konuştu. İlçe halkının yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına uyarıda bulunan Esmer, “Vatandaşlar randevularından en az iki gün önce 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden Hasta Nakil Ambulans Birimi ile irtibata geçerek randevu oluşturmaları gerekiyor.” dedi.