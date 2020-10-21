Örnek Merkeze Belediye Temsilcilerinden Ziyaret

Geri dönüşüm atıklarının doğru bir noktada toplanılmasını sağlamak adına hayata geçen merkezin tüm birimlerini gezerek bilgiler alan heyet, organik atıkları kompost haline getiren bir makinanın da demo uygulamasını merkezde uygulamalı olarak görme imkânı yakaladı.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dereağzı Mahallesi Ordu Caddesi’nde bulunan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ilçe belediye temsilcilerinden oluşan bir heyeti ağırladı. Esenler, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri temsilcilerinden oluşan heyete Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, Çevre ve Geri Dönüşüm Şefi Nihat Kiraz ve müdürlük temsilcileri eşlik etti. Donanımlı ve örnek teşkil eden merkezin işleyişini görmek adına ziyaret gerçekleştiren heyet; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Atık Getirme Merkezi, malzeme depoları, kaynak deposu gibi birimlerden oluşan alanı detaylı olarak inceleyip bilgiler aldı. Vatandaşları çevre ve geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlendirmek, çöpe giden ve doğaya geri kazandırılabilen atık miktarını minimum seviyeye indirmek ve çevre temizliği konusunda modern teknolojiyi kullanmak amacıyla kurulan tesise ilçede ikamet eden vatandaşlar geri dönüştürülebilir malzemeleri getirebiliyor. Merkez içerisinde; kağıt/karton ambalaj atıkları, plastik ambalaj atıkları, metal atıkları, cam atıkları, ahşap atıkları, pil atıkları, elektronik atıklar, evsel atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar depolanıyor.



Kompost Makinasının Demo Uygulaması Gerçekleşti

Ziyaret kapsamında aynı zamanda tüm organik atıkları işleyerek 24 saat içinde hızla doğal gübreye çeviren kompost makinasının da demo uygulaması gerçekleşti. Minimum enerji tüketimi ile atık yönetimi maliyetinde, çevresel karbon ayak izinde ve atık miktarında azalmayı sağlayacak makinanın detayları ile ilgili de bir sunum gerçekleşti. Sunum sonrası yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Vatandaşımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak adına oluşturduğumuz merkezimizde sizleri ağırlamak mutluluk verici. Beraber çalışmak, bilgi paylaşımında bulunmak, varsa eksikliklerimizi sizlerle gidermek ve tecrübemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu toplantıların devamının olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.