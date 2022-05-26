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Mi̇ni̇k Eller Fi̇deleri̇ Toprakla Buluşturdu

Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Çocuklarla birlikte fidelere ilk can suyunu veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Üretmenin ne kadar kıymetli ve değerli bir şey olduğunu evlatlarımıza göstermek ve onların farkındalıkla büyümesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Yaklaşık 2 bin fideyi toprakla buluşturduk. İnşallah hasadı da evlatlarımızla birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:14
Mi̇ni̇k Eller Fi̇deleri̇ Toprakla Buluşturdu
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması amacıyla hayata geçirilen Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Bin metrekarelik ekim alanına sahip parka mevsim sebzelerinden domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber çeşitlerinin olduğu toplam 5 çeşit ürünün ekimi gerçekleşti. Ekim alanında çocuklarla bir araya gelerek fideleri toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada 2 bine yakın fide diktik. Çocukların enerjisi muhteşemdi. Bence en verimli bahçemiz burası olacak.” dedi.

Çalık: Beylikdüzü üretmeye devam edecek

Çocuklarla birlikte fidelere ilk can suyunu veren Başkan Çalık, “Toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürüdüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Bugün üretmenin ne kadar kıymetli ve değerli bir şey olduğunu evlatlarımıza göstermek ve onların farkındalıkla büyümesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Evlatlarımız minik elleriyle, güzel enerjileriyle her bir fideyi toprakla buluşturdu. İnşallah burada hasadı da evlatlarımızla birlikte yapacağız. Burada ektiğimiz fideler ürüne dönüşecek ve o ürünlerin hasadını yapıp ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırmış olacağız. Beylikdüzü üretmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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