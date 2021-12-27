Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele

Masa tenisi sporuna gönül verenleri bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri

Müdürlüğü, 25-26 Aralık tarihlerinde Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Beylikdüzü Masa Tenisi

Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen turnuvada; 5 kategoride farklı yaş gruplarından toplamda 240 sporcu

hakemler eşliğinde yarıştı. Hidayet Türkoğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, finale kalan

yarışmacıların tatlı rekabeti izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maçların tamamlanmasının ardından

düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve hediye çekleri, turnuvada ter döken tüm sporculara ise

anı madalyaları takdim edildi.

“İlçemizde birçok yeni tesis hayata geçecek”

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Turnuvamızı,

Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Spor

alanında ilçemizde her yaptığımız faaliyette ve turnuvada katılım çok yüksek düzeyde oldu. Bu da

Beylikdüzü’nün spor ilçesi olduğunu gösteriyor. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın öncülüğünde, spora bakışı ve spor vizyonuyla

ilçemizde birçok yeni tesis de hayata geçecek. Bu da daha fazla spor ve sporcu demek. Tüm sporcularımızı

ve vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.