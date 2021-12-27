Masa Tenisi Turnuvası’nda Kıyasıya Mücadele

Masa tenisi sporuna gönül verenleri bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü, 25-26 Aralık tarihlerinde Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Beylikdüzü Masa Tenisi
Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen turnuvada; 5 kategoride farklı yaş gruplarından toplamda 240 sporcu
hakemler eşliğinde yarıştı. Hidayet Türkoğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, finale kalan
yarışmacıların tatlı rekabeti izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maçların tamamlanmasının ardından
düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve hediye çekleri, turnuvada ter döken tüm sporculara ise
anı madalyaları takdim edildi.
“İlçemizde birçok yeni tesis hayata geçecek”
Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Turnuvamızı,
Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Spor
alanında ilçemizde her yaptığımız faaliyette ve turnuvada katılım çok yüksek düzeyde oldu. Bu da
Beylikdüzü’nün spor ilçesi olduğunu gösteriyor. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın öncülüğünde, spora bakışı ve spor vizyonuyla
ilçemizde birçok yeni tesis de hayata geçecek. Bu da daha fazla spor ve sporcu demek. Tüm sporcularımızı
ve vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Masa tenisi sporuna gönül verenleri bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri