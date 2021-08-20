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LGS Ve YKS Kursları İçin Ön Kayıtlar Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM’de LGS ve YKS kursları için ön kayıtlar başladı. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek kayıtlar sonrasında 11 ve 12 Eylül tarihinde yapılacak seviye tespit sınavının ardından başarılı olan öğrenciler, ücretsiz olarak düzenlenecek kurslarda eğitim almaya hak kazanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 10:07
LGS Ve YKS Kursları İçin Ön Kayıtlar Başladı
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Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak öğrencilere ve ailelere her zaman destek olan Beylikdüzü Belediyesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı LGS (Liselere giriş sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ders destek programları için ön kayıt almaya başladı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM aracılığıyla gerçekleşecek kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 10 Eylül tarihine kadar 1 adet kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ne bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.

Gerekli durumlarda dersler online olarak devam edecek

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslar, 11 ve 12 Eylül tarihinde yapılacak seviye tespit sınavının ardından Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde başlayacak. Ders başlangıç tarihleri ise mezunlar için 14 Eylül, 8. ve 12 sınıflar için ise 18 Eylül olarak belirlendi. Öte yandan pandemi önlemleri kapsamında gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirten yetkililer, eğitimin aksamaması adına sokağa çıkma yasağı gibi alınacak tedbirlerde de derslerin online olarak devam edileceği bilgisini verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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