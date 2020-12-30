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Küçük Bahçıvanlar Parkında İlk Hasat Yapıldı

Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Bahçıvanlar Parkında ilk hasat yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:14
Küçük Bahçıvanlar Parkında İlk Hasat Yapıldı
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Hasat etkinliği kapsamında mahsulleri çocuklarla birlikte toplayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Arzumuz, evlatlarımızın toprağı, fideyi ve tohumu tanımasıydı. Bugün çocuklarımızla mahsullerin hasadını yapmanın mutluluğunu paylaşıyorum” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını destekleyen projelerinden biri olan ve ilk fidelerinin çocuklarla birlikte dikildiği Küçük Bahçıvanlar Parkında ilk hasat yapıldı. Ekim ayında bin metrekarelik ekim alanına sahip parkta iki bin fideyi toprakla buluşturan çocuklar, emeklerinin karşılığını yaptıkları hasatla aldı. Etkinlik kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, minik ellerin toprakla
buluşturduğu mahsullerin hasadını da yine onlarla gerçekleştirdi. Başkan Çalık, oğlu Denizhan ve çocuklarla birlikte kıvırcık, pazı ve karalahana gibi kışlık sebzeleri büyük heyecanla toplarken program sonunda katılanlara çocuk dergisi ve Türk Bayrağından oluşan hediyeler verdi.


Çalık: Arzumuz, evlatlarımızın toprağı tanımasıydı


Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık;Toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürüdüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Küçük Bahçıvanlar Parkı’nı da bu anlayış doğrultusunda çocuklarımızın hem oyunlar oynayıp hem de üretmenin ve doğanın önemini kavrayabilecekleri bir alan olarak tasarladık. Burayı hayata geçirirken arzumuz, evlatlarımızın toprağı, fideyi ve tohumu tanıması aynı zamanda birlikte diktiğimiz fidelerin büyüme aşamalarına şahit olmalarıydı. Bugün, çocuklarımızla birlikte mahsullerin hasadını yapmanın mutluluğunu paylaşıyorum; ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21
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