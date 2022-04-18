Köy enstitüleri’nin 82. Kuruluş yıl dönümü beylikdüzü’nde kutlandı





Köy Enstitüleri'nin 82'inci kuruluş yıl dönümü, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, belediye meclis üyeleri, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Zihni Aydın ve çok sayıda öğrenci katıldı. Beylikdüzü Sahnesi Fuaye Alanı’nda “Köy Enstitüleri Arşiv Fotoğraf Sergisi” açılışı ile başlayan etkinlik, eğitmen Nihat Böke ve Zihni Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen “Köy Enstitüleri” konulu söyleşi ile devam etti. Söyleşinin ardından ise Köy Enstitüleri Projesi’ni dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un yaşam hikayeleri üzerinden anlatan ‘Yücel’in Çiçekleri’ adlı belgesel film, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

“Köy Enstitüleri’nin yetiştirdiği nesillerin öğrencileri olmaktan gurur duyuyoruz”

Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıl dönemi kapsamında düzenlenen sergide konuşan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Cumhuriyetin temellerinin atılmasında Köy Enstitüleri’nin önemine vurgu yaparak, “Köy Enstitüleri’nin yetiştirdiği nesillerin öğrencileri olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tabii ki bunu söylerken yeni nesil öğretmenlerin de hakkını yememek lazım. Onların da bu çizgiyi takip ettiğini biliyoruz. Bugün ülkesine bağlı, vatansever, yaşadığı ülkenin şartları ve koşullarından haberdar olan öğretmenlerle nelerin başarıldığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu sebeple öğrencilerin sorgulayarak öğrenmelerini ve sürekli okumalarını rica ediyorum. Yaşayarak öğrenin. Köy enstitülerinin amacı da buydu aslında.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)