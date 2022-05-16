Kırlangıç Gençlik Festivali’nden Görkemli Açılış

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kırlangıç Gençlik Festivali, Yaşam Vadisi 2.etapta başladı. 14-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin ilk gününde gençler içerisinde tırmanma duvarı ve rodeonun da bulunduğu çeşitli etkinlik alanlarında gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Balondan Basket Atma Yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Altı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan festivalin ilk günü Manuş Baba konseriyle sona erdi.

“Yarınlara umutla bakmanız için var gücümle çalışacağım”

Açılış konuşmasında umut ve barış mesajları veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gençlere çok güvendiğini belirterek, “Kırlangıç Gençlik Festivali’ni hep birlikte yapacağız. Beylikdüzü’nü çok seviyorum ve Beylikdüzü’nün enerjisine çok inanıyorum. Biliyorum ki gençlerimiz gençliğini yaşayamıyor. Sizler burada altı gün boyunca gençliğinizi doya doya yaşayacaksınız. Yarınlara daha umutla bakmanız için Beylikdüzü’nde var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum ve iyi ki varsınız.” şeklinde konuştu. Şarkılarını gençlerle birlikte söyleyen Manuş Baba ise Beylikdüzü’nde olmaktan duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, “Böylesine güzel bir akşamda bizleri ağırladığı için Beylikdüzü Belediyesi’ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”dedi.

Etkinlikler 19 Mayıs’a kadar devam edecek

Söyleşiler, dj performansları, kaykay gösterisi ve spor turnuvalarının düzenleneceği Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile sona erecek. Festival kapsamında ayrıca 17 Mayıs’ta Moğollar, 19 Mayıs’ta tarihinde ise Mustafa Özarslan&Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alacak.