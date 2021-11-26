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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Oluşturuldu

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Dört gün boyunca Beylikdüzü’nün farklı mahallerinde bulunan merkezlerde düzenlenen buluşmalarda sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukatlar kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaların son günü olan 25 Kasım’da gerçekleşen panelde ise şiddet türleri, döngüsü, etkileri, güvenlik planı ve yasal mevzuatlar konuşuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2021 Cuma 09:56
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Oluşturuldu
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Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22-25 Kasım tarihleri arasında Beylikdüzü’nün farklı mahallerinde bulunan merkezlerde düzenlenen Kadın Buluşmaları’nda; sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukatlar kadınlarla bir araya geldi. İlk olarak kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı veya şahit olduğu şiddetin tanımlandığı toplantılarda, her türlü şiddet durumuna karşı alternatif çözüm önerileri, kadınların kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmesi adına çeşitli paylaşımlarda bulunuldu. Aynı zamanda etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezlerde çocuklar için de alanlar oluşturuldu. Burada da program ile eş zamanlı olarak uzman kişiler eşliğinde 'Çocuk Hakları' üzerine faaliyet çalışması yapıldı.

“Her zaman kadınların yanındayız”

Buluşmaların son günü olan 25 Kasım’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir panel düzenlendi. Gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; Zehra Çalık, avukat Selin Nakıpoğlu, doktor ve aktivist Gülsüm Kav şiddet türleri, döngüsü, etkileri, güvenlik planı ve yasal mevzuatlar gibi konuları gündeme getirdi. Panelde yaptığı konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi’nin kadınlara yönelik verdiği hizmetleri aktaran Zehra Çalık, “Kadınların hayatlarına dokunmayı seviyorum. Kadın ve Aile Müdürlüğü ile güzel çalışmalar yürütüyoruz. Biz tabii ki her kapıyı çalmaya çalışıyoruz ama çalamadığımız noktada lütfen sizler bizim kapımızı çalın. Her zaman sizlerin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Şiddet kavramı kapsamlı bir şekilde ele alındı

Avukat Selin Nakıpoğlu ise kadınların haklarını ve olası bir şiddet durumunda hukuki olarak neler yapılabileceğini paylaştı. Kadınların adalete güvenmediğini de belirten Nakıpoğlu, “Önleyici tedbirler Türkiye’de yok ama biz kadın hareketi olarak çok güçlüyüz ve birleşik bir mücadelemiz var. Herhangi bir şiddete tanıklık ettiğinizde müdahale etmeden ihbarda bulunabilirsiniz. Sosyal medyada da yaptığımız gibi birbirimizi kollamamız lazım.” şeklinde konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucularından olan Gülsüm Kav, şiddet türlerini tanımlayarak kadına yönelik şiddette Türkiye’nin tablosunu gözler önüne serdi. Türkiye’de durumun ağır olduğuna vurgu yapan Kav, “Bizim raporlamamıza göre kadın cinayeti artışı devam ediyor. Tablomuz iç açıcı değil. Hep birlikte daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Asla yalnız değilsiniz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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