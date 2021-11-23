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“İyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum”

Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediyede hizmet veren öğretmenler için bir program düzenlendi. Belediyenin farklı birim ve müdürlüklerinde görev alan tüm eğitmenlerin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitim camiasının ve eğitmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 12:46
“İyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum”
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Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında
düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin kreşlerinde, eğitim
merkezlerinde, spor, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren tüm öğretmenlerin buluştuğu etkinliğe;
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları,
birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Programda, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren öğretmenlerin
verdiği müzik dinletisiyle oldukça keyifli dakikalar geçiren öğretmenlere, günün anısına hediyeler de takdim
edildi.
“Bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız.”
Beylikdüzü Belediyesi’nin 150 kişiye yakın bir eğitmen kadrosuyla hizmet vermeye devam ettiğini belirten
Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün daha güzel olması için siz değerli öğretmenlerimiz çok
önemli işler yapıyor, bu kentin en özel alanına hizmet ediyorsunuz. Eğer bu ülkenin kurtuluşuna imza
atacaksak devletini, milletini ve vatanını seven evlatlar yetiştirmek, onların daha eşit koşullarda yaşama
hazırlanması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan hiç
şaşmadan mücadelemizi devam ettirecek ve bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız. Beylikdüzü
Belediyesi olarak eğitim camiasının ve eğitmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İyi ki
varsınız, iyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca,
Yakuplu Mahallesi’nde hayata geçirilen Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin de 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde hizmete açılacağını da belirtti. Programda konuşma yapan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi
Müdürü Mehmet Emin Ergün ise “Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği günü
kutlamak için toplandık. Mustafa Kemal, eğitim için attığı adımları başarıya ulaştıran, bu nedenle de
başöğretmenliği sonuna kadar hak eden bir liderdir. Onu saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum.” dedi.

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