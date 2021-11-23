“İyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum”

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında

düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin kreşlerinde, eğitim

merkezlerinde, spor, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren tüm öğretmenlerin buluştuğu etkinliğe;

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları,

birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Programda, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren öğretmenlerin

verdiği müzik dinletisiyle oldukça keyifli dakikalar geçiren öğretmenlere, günün anısına hediyeler de takdim

edildi.

“Bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız.”

Beylikdüzü Belediyesi’nin 150 kişiye yakın bir eğitmen kadrosuyla hizmet vermeye devam ettiğini belirten

Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün daha güzel olması için siz değerli öğretmenlerimiz çok

önemli işler yapıyor, bu kentin en özel alanına hizmet ediyorsunuz. Eğer bu ülkenin kurtuluşuna imza

atacaksak devletini, milletini ve vatanını seven evlatlar yetiştirmek, onların daha eşit koşullarda yaşama

hazırlanması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan hiç

şaşmadan mücadelemizi devam ettirecek ve bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız. Beylikdüzü

Belediyesi olarak eğitim camiasının ve eğitmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İyi ki

varsınız, iyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca,

Yakuplu Mahallesi’nde hayata geçirilen Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin de 24 Kasım Öğretmenler

Günü’nde hizmete açılacağını da belirtti. Programda konuşma yapan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi

Müdürü Mehmet Emin Ergün ise “Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği günü

kutlamak için toplandık. Mustafa Kemal, eğitim için attığı adımları başarıya ulaştıran, bu nedenle de

başöğretmenliği sonuna kadar hak eden bir liderdir. Onu saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum.” dedi.