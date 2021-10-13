İkinci Gezici Kütüphane Hizmete Açıldı

Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için Beylikdüzü Belediyesi tarafından

projelendirilen Gezici Kütüphane’nin ikincisi hizmete açıldı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen açılış törenine;

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata geçmesine katkıda bulunan

Mita-Kalıp ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kahraman, siyasi parti

temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çalık, tören öncesinde düzenlenen atölyelerde

çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkan otobüs, içerisinde

bulunan yaklaşık 2 bin 500 basılı eserle dezavantajlı mahallelere ulaşarak yetişkin ve çocuklara ücretsiz

erişim imkânı sunacak.

“Bir otobüs dolusu eser kitapseverler için yola çıktı”

Çocukların kitaplara daha fazla ilgi duymasını sağlamak için bir otobüs dolusu eserin yola çıktığını belirten

Başkan Çalık, “Kitap okuma davranışını değiştirmek ve çocuklarımızın kitaplara daha fazla ilgi duymasını

istiyoruz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen bir liderin evlatlarıyız. Bu yüzden kütüphanelere çok

önem gösteriyor ve binlerce metrekare kütüphane yapmaya gayret ediyoruz. Gezici Hizmet

Otobüsleri’mizin üçüncüsünü de bugün hizmete açıyoruz. Diğer otobüslerimizi de bilimle ve sanatla iç içe

inovasyon otobüsü yapmayı arzu ediyoruz. Gezici Kütüphane ile kitapları evlatlarımızın kapısına kadar

götüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham alarak hizmet

üretmeye devam edeceğiz. Evlatlarımızın kitap sevgisini hissedeceği ortamları oluşturmak için var

gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kahraman ise “Mita-Kalıp

firması olarak bu projede yer aldığımız için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü en genç ilçelerden biri

olmasına rağmen İstanbul’un insana değer katan en güzel yerlerinin başında geliyor. Bu konuda ilçe

belediyemizin sanatsal, kültürel ve sosyal yaşama dair yapmış olduğu yatırımları gururla takip ediyoruz.”

dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)