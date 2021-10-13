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İkinci Gezici Kütüphane Hizmete Açıldı

Her yaş grubundan vatandaşın kitaba kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Beylikdüzü Belediyesi, ikinci Gezici Kütüphaneyi de Beylikdüzü’ne kazandırdı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen törende yaklaşık 2 bin 500 eserin bulunduğu otobüsün tüm mahalleleri gezeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham alarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Evlatlarımızın kitap sevgisini hissedeceği ortamları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 11:25
İkinci Gezici Kütüphane Hizmete Açıldı
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Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için Beylikdüzü Belediyesi tarafından
projelendirilen Gezici Kütüphane’nin ikincisi hizmete açıldı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen açılış törenine;
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata geçmesine katkıda bulunan
Mita-Kalıp ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kahraman, siyasi parti
temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çalık, tören öncesinde düzenlenen atölyelerde
çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkan otobüs, içerisinde
bulunan yaklaşık 2 bin 500 basılı eserle dezavantajlı mahallelere ulaşarak yetişkin ve çocuklara ücretsiz
erişim imkânı sunacak.
“Bir otobüs dolusu eser kitapseverler için yola çıktı”
Çocukların kitaplara daha fazla ilgi duymasını sağlamak için bir otobüs dolusu eserin yola çıktığını belirten
Başkan Çalık, “Kitap okuma davranışını değiştirmek ve çocuklarımızın kitaplara daha fazla ilgi duymasını
istiyoruz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen bir liderin evlatlarıyız. Bu yüzden kütüphanelere çok
önem gösteriyor ve binlerce metrekare kütüphane yapmaya gayret ediyoruz. Gezici Hizmet
Otobüsleri’mizin üçüncüsünü de bugün hizmete açıyoruz. Diğer otobüslerimizi de bilimle ve sanatla iç içe
inovasyon otobüsü yapmayı arzu ediyoruz. Gezici Kütüphane ile kitapları evlatlarımızın kapısına kadar
götüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham alarak hizmet
üretmeye devam edeceğiz. Evlatlarımızın kitap sevgisini hissedeceği ortamları oluşturmak için var
gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kahraman ise “Mita-Kalıp
firması olarak bu projede yer aldığımız için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü en genç ilçelerden biri
olmasına rağmen İstanbul’un insana değer katan en güzel yerlerinin başında geliyor. Bu konuda ilçe
belediyemizin sanatsal, kültürel ve sosyal yaşama dair yapmış olduğu yatırımları gururla takip ediyoruz.”
dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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