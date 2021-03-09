Hayatını Kaybeden Kadın Sağlık Çalışanlarının Anısı Beylikdüzü'nde Yaşayacak

Yaşam Vadisi 4.etapta yer alan Kadın Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanı’na günün anlam ve önemine uygun olarak 42 adet çitlembik ve ıhlamur ağacı dikildi. Pandemi sebebiyle hayatını kaybeden kadın sağlık çalışanlarının anısının Beylikdüzü’nde yaşayacağını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada 42 kadın sağlık çalışanımızın anısının bir hatıra ormanı ile Beylikdüzü’nde yaşamalarını sağlayacağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bütün kadınlar için daha güzel günleri beraberinde getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden 42 kadın sağlık çalışanı anısına da bir hatıra ormanı oluşturdu. Yaşam Vadisi 4.etapta yer alan Kadın Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanı’na günün anlam ve önemine uygun olarak 42 adet çitlembik ve ıhlamur ağacı dikildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Aydoğdu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP Beylikdüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüs Ertürk, CHP Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Ertürk, “Ülke olarak zor bir yılı geride bıraktık”

Etkinlikteki konuşmasında gerek pandemi, gerekse pandeminin yarattığı ekonomik zorluklarla kadınların daha zor bir yıl geçirdiğinin altını çizen Gülüs Ertürk, “Ülke olarak çok zor bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte insanüstü özverilerle hastalıkla mücadele eden ve bu mücadelede kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında kadınların daha çok yer aldığı bir düzende barış ve refah içerisinde yaşayacağımız yarınlar dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü farkındalık günü olarak nitelendiren CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ise, “Umuyorum ki Türkiye’de hatta dünyada emekçi kadınların günleri hak ettiği değerle kutlanır. Umuyorum ki hiçbir kadın ne şiddete ne de psikolojik şiddete maruz kalır. Umuyorum ki hiçbir kadın ölmez. Umuyorum ki kadına verilen değerin çok daha üst düzey olduğu günleri hep birlikte yaşarız.” şeklinde konuştu.

Çalık, “Kadınların üzerinde çok büyük sorumluluklar var”

Pandemi sebebiyle hayatını kaybeden kadın sağlık çalışanlarının anısının Beylikdüzü’nde yaşayacağını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada 42 kadın sağlık çalışanımızın anısının bir hatıra ormanı ile Beylikdüzü’nde yaşamalarını sağlayacağız. Sağlık sektöründe yüzde 70 oranında kadın temsiliyeti var. Her gün duygusal ve fiziksel yükü omuzlarında taşıyan kadın. Hastalığa maruz kalan sağlık çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın. Sadece pandemi koşullarında değil, diğer zaman dilimlerinde de kadınların üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde maalesef bir çeyrek asır daha geriye gitmiş durumdayız. Evin yükünü çeken kadın, eğitimiz yükünü çeken yine kadın. Bunlar yetmezmiş gibi şiddete maruz kalan yine kadın. Ölen kadın, öldürülen kadın, mağdur edilen yine kadın. 2020 yılı içerisinde 300 kadın maalesef katledildi, 171 kadın faili meçhul cinayetin kurbanı oldu.” dedi.

Çalık, “Kadın dostu bir kent inşa etmek bizim boynumuzun borcu”

Beylikdüzü’nü kadın dostu bir kent yapmak amacıyla durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çalık, “Biz Beylikdüzü’nde kadınlara, çocuklara ve topluma nefes olmak için yola çıktık. Kadınlara nefes olmak gibi bir idealimiz ve hedefimiz var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Acil Yardım Hattı Protokolünü geçtiğimiz günlerde imzaladık. ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ diyerek çıktığımız yolda ilçemize yeni kreşler kazandırmaya devam ediyoruz. Kadın dostu bir kent inşa etmek bizim boynumuzun borcu. Bunun için çalışacağız. Bugün burada pandemiyle mücadele ederken yitirdiğimiz 42 kadın sağlık çalışanımız adına Kadın Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanımızın fidanlarını dikeceğiz ve sağlık emekçilerini burada anacağız. Yaşam Vadisi’nde bizim için çok kıymetli olan bir noktada sağlık emekçilerimizin anısını yaşatacağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bütün kadınlar için daha güzel günleri beraberinde getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Çalık ve beraberindeki heyet 42 adet çitlembik ve ıhlamur ağacına ilk can sularını verdi.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)