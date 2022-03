“Hava muhalefetine karşı iyi bir sınav verdik”

Karla mücadele çalışmaları kapsamında, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinde de yoğun mesai harcayan Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda yanında oldu. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için ekipleriyle sahada olan Sağlık İşleri Müdürlüğü, başta dezavantajlı ve yaşlı bireyler olmak üzere; ambulans nakil, ulaşım ve evde sağlık gibi hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse çağrı merkezinden gelen talepleri anında çözüme kavuşturan ekipler, medikal malzeme talebinde bulunanlara da destek sağladı. Sosyal yardım alanında vatandaşların kalbine dokunacak hizmetleri hayata geçiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak ulaştırdı. Tüm bu hizmetlerle beraber, ilçenin farklı noktalarındaki çorba ikramları da aralıksız devam etti. Öte yandan ring servislerle vatandaşların güvenli bir şekilde metrobüsten ilçeye ulaşımları sağlandı. Sokak hayvanlarını da unutmayan belediye, kar yağışı boyunca 70 ayrı noktada yaklaşık 1 ton kuru ve yaş mama dağıtımı yaptı. Soğuktan etkilenen ve yaralanan patili dostlara ise Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün uzman hekimlerince müdahale edildi.

Çalık: Her koşulda Beylikdüzü halkının yanında olmaya devam edeceğiz

Kar yağışı boyunca belediye hizmetlerinin aksamadan devam ettiğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kar yağışı süresince bin personelimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık, yolları açık tutmak için çalıştık. Komşularımızın güvenliği için, Beylikdüzü’nün her köşesinde tuzlama, kar küreme, kaldırım ve yaya yollarını temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ring seferleri düzenledik. Tam da böyle zamanları düşünerek ilçemize kazandırdığımız Beylikdüzü Mutfak’ta çorbamız kaynadı. Meydanlara ve toplu taşıma noktalarına taşıdığımız çorbalar komşularımızın içini ısıttı. Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan sıcak yemekleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yine, kar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişemeyen komşularımız için evde sağlık hizmetimizi sürdürdük. İleri yaştaki komşularımıza telefonla ulaştık ve bir ihtiyaçları, istekleri olup olmadığını sorduk. Varsa karşıladık. Sokaktaki can dostlarımızı unutmadık ve düzenli olarak besleme çalışmaları yaptık. Günler boyunca, komşularımızın mağdur olmaması, yalnız kalmaması ve ulaşımda güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Planlı ve yoğun bir çalışmayla, hava muhalefetine karşı iyi bir sınav verdik. Karda kışta ve her koşulda Beylikdüzü halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.