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Gürpınar Plan Notu Değişikliği Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapıların kentsel dönüşüm süreci için meclis gündemine taşıdığı imar plan notu değişikliği maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Mart ayında Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüm süreciyle ilgili gelen soru önergesine detaylı bir sunumla cevap veren Başkan Mehmet Murat Çalık, “Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Gürpınar’da hayatları kurtaracak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 09:31
Gürpınar Plan Notu Değişikliği Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
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Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumu Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında düzenlenen toplantıda, 5 Nisan 2021 tarihindeki birinci oturumunda komisyonlara havale edilen konular görüşüldü. Meclisin ana gündemini oluşturan Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapılara yönelik imar plan notu değişikliği meclisin oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümü teşvik etmek için aldığı kararın 39 ilçeyi kapsadığını ve bu kararın diğer tüm ilçelerde oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü Belediye meclisimizde kararın oy çokluğuyla kabul edilmesini anlamlandıramıyorum. Deprem ve kentsel dönüşüm 365 bin insanımızın yaşadığı kentimizi ilgilendiren bir gündem. Bu gerçekten daha öncelikli bir gündemimiz yok. Vatandaşın canının olduğu yerde siyaset yapmayacağız.” dedi.

“Hayatları kurtaracak mücadelemize devam ettik”

Mecliste yaptığı sunumda Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüm sürecinin yanı sıra 1999 depremi öncesi ve sonrası yönetmelikler arasındaki farkı da paylaşan Çalık, “2016 yılında çözüme yönelik, kentsel dönüşüme imkan verecek plan notu değişikliği içeren bir plan tadilatı çalışması yaptık. Aylarca müzakere edilen plan notu değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi ve plan değişikliği teklifini İBB’ye ilettik. 3 ay sonra İBB İmar Komisyonu’na havale edilen teklifimiz 6 ay sonra gündeme alındı. Tam meclisten geçecekken hiçbir gerekçe gösterilmeden 16 Haziran 2017 tarihinde geri çekildi. 2017 yılı sonu itibariyle KİPTAŞ ile 10 ay boyunca görüşmeler yaptık. O dönemki KİPTAŞ yönetimi tarafından Gürpınar Siteler Bölgesi maliyet açısından uygun bulunmadı. Çözüm için 17 Mayıs 2018’de Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Olur’u ile plan değişikliğini onayladık. İBB Meclisi 1 yıldır bekleyen teklifimizi hızla gündeme aldı ve reddetti. 13 Eylül 2018 tarihinde İBB’ye karşı dava açtık ve 2019 yılında mahkeme tarafından mücadelemiz haklı bulundu. Belediyemiz ve Bakanlık tespitleri kapsamında en riskli yapı adasında 1.etap kentsel dönüşüm işlemlerine başladık. 2 Kasım 2020 tarihinde meclisten protokol yapma yetkisi aldık ve KİPTAŞ ile protokol imzaladık. Çözüm ofislerimizi açtık ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başladık. Vatandaşlarımız muvafakatname imzalamaya başladı ve uzlaşmaya çok az kaldı. Kentimizde 90 öncesi yapılan çok ciddi bir konut stoku var. Bu konutların dönüşebilmesi için müzakere ettiğimiz plan notlarının bir an önce hayata geçirilmesi lazım” diyerek sunumunu noktaladı.  

Son Güncelleme: 09.04.2021 09:43
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