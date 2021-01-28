Gürpınar'da 1. Etap Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1. Etap Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bulunan sahnede yapılan toplantıya pandemi şartları nedeniyle sınırlı sayıda vatandaş alındı. Toplantıya KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Kaya ile Gürpınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Cesaret ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. Sözlerine 2021 yılının umut dolu olması temennisiyle başlayan Başkan Çalık “Gönül isterdi ki pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılmış olduğu bir ortamda bir araya gelelim. Maalesef halen pandemi devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak pandeminin etkisine rağmen mümkün olduğunca birçok icraatımızı hayata geçirdik. Biliyorsunuz bizim için en özel olanı kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme dair geçmişten bugüne çok ciddi bir süreç yürüttük. Gürpınar Siteler Bölgesi hepimizin de bildiği gibi yaklaşık 3 bin dairenin yer aldığı bir site ve 30 yıllık bir site. Kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bu sitede ortada bir gerçek var. Evlerimizin durumu iyi değil. Bir an önce bunları dönüştürmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında aslında bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirten Çalık “Şu an ciddi anlamda iyileştirmeler yapıyoruz. Sizi ilk imza atığınız günden daha iyi bir noktaya getiriyoruz. O gün bize güvenip imza atan arkadaşlarımız bugün daha iyi koşullara gelmiş durumda. Hem ödeme koşulları açısından hem bulundukları binanın aynı konumunda yer alması adına. Bu anlamda KİPTAŞ yetkililerimiz birçok koşulu iyileştirdiler. Bugün onun toplantısını yapıyoruz. Çünkü siz bize güvendiniz, inandınız, bu dönüşümü yapacağımıza inandınız her şeye rağmen geldiniz imzanızı bize verdiniz. Ciddi bir sayıya da ulaştık. Bugün KİPTAŞ ihalesini yaptı, koşullarını belirledi. Biz de harç indirimlerimizi yaptık.” dedi.

“Bizim tek derdimiz sizin yaşam hakkınız”

Dönüşümün başlamasının ve sürecin hızlı ilerlemesinin gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Burada hiç kimseyi zenginleştirme, kimsenin gelirlerini ikiye katlama gibi bir derdimiz yok. Beylikdüzü Belediyesi olarak tek derdimiz var; sizin yaşam hakkınızın, güvenli konutlarda oturma hakkınızın devam edebilmesi. Bir an önce bütün uzlaşmaların sağlanmasını ben de istiyorum. O binaları deprem yıkmadan biz yıkalım. En kısa sürede sizi sağlam, kaliteli yaşanılabilecek, kapalı otoparkı ve sosyal tesisleri olan bir siteye kavuşturmak istiyorum. Hepsinden önemlisi güvenli ve sağlam bir yuvaya geçirelim arzusu içerisindeyim. İnşallah bunu yapacağız.” şeklinde konuştu.

Ali Kurt: 75- 80 bin TL olan borçlandırma miktarını 55 bin TL’ye düşürdük

KİPTAŞ olarak böyle bir projede paydaş oldukları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Biz İstanbul’da bu dönemde örnek olacak projelere, dönüşümlere imza atmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden beri tüm süreçleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kar odaklı bakmıyoruz bu projelere. Özellikle dönüşüm projelerinde hiçbir şekilde kar amacımız yok. Beylikdüzü bu anlamda en önemli örneklerden çünkü Belediye Başkanımız bu işi bizlerden daha fazla dert ediyor. Her tıkandığımız noktada belediyedeki tüm arkadaşlar önümüzü açıyor. Belediyenin bu işin içinde olması, önümüzü açması çok önemli bir adım. Vatandaşlarımızın yüzde 58'i bu ön sözleşmeyi imzaladı. Biz ihale sürecimizi yeni tamamladık. Sözleşmemizi cuma günü imzalıyoruz. Ortalama 75- 80 bin olan borçlandırma miktarını 55 bin TL’ye düşürdük. Belediye bu işin çözümü için bir yol haritası oldu. İnşaat maliyetleri giderek artıyor. Bunu söyleme amacım ne kadar hızlı uzlaşırsak bu işin temelini atarız aksi halde süreç uzarsa sorunlar yaşanacaktır. Sizlerden ricamız komşularınızı da bilinçlendirmeniz.” ifadelerinde bulundu.