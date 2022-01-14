Denktaş Vefatının 10.yılında Beyli̇kdüzü’nde Anıldı

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 10’uncu yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı’nda düzenlenen anma programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Programa; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, STK temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Çalık: Rauf Denktaş ismini, tarihe altın harflerle yazdırmıştır

Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde çok eşsiz bir yere sahipti. Kıbrıs, bugün bağımsız bir cumhuriyet olarak devam ediyorsa Rauf Denktaş’ın göstermiş olduğu onurlu mücadele ve üstün liderliği sayesindedir. Miras bıraktığı ilke ve değerler genç nesillere de rehberlik edecektir. Gençler için, ‘Vatanınızı bilin, vatanınızı koruyun. Onu kaybederseniz, tekrar geri almak zordur. Koşullar her geçen gün daha da zorlaşır.’ demiştir. Denktaş, vatanın ve milletin ne kadar önemli olduğunu her daim anlatmıştır. Kısacası Rauf Denktaş ismini, tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bugün burada aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Denktaş ailesinin Beylikdüzü’nde yaşadığına da yer veren Başkan Çalık, “Rahmetli Aydın Denktaş komşumuzdu, Beylikdüzü’nde yaşamış ve buraya enerjisinden katmıştı. Rauf Denktaş Anıtı’nın burada inşa edilme fikrini ortaya koyan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve desteklerinden dolayı Denktaş ailesine de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler var olduğumuz sürece Rauf Denktaş’ın anısı Beylikdüzü’nde yaşatılacak.” dedi.





“Bugün yas tutmak için burada değiliz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar yaptığı konuşmada, “Büyük devlet adamı Rauf Denktaş’ı bugün sizlerle birlikte kurucusu olduğu devletin İstanbul Başkonsolosu olarak anmaktan onur duyuyorum. Beylikdüzü, şu an yanında bulunduğumuz anlamlı anıta ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Sayın Denktaş’ın rahmetli eşi Aydın hanımın yaşamının bir döneminin geçtiği, Denktaş ailesinden izler barındıran yer olması bakımından da bu töreni anlamlı kılıyor. Rauf Denktaş gibi halkın gönlünde taht kurmuş büyük bir liderin yarattığı boşluk tarifsiz bir hüzün ve burukluk hissettiriyor. Bugün yas tutmak için değil, Rauf Denktaş’ın fikirlerine bağlılığımızı ifade etmek için buradayız. Rauf Denktaş’ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerine yer vererek anma etkinliğini düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi’ne ve Başkan Çalık’a teşekkürlerini sundu.

“Türk dünyasının kalbinde sonsuza dek yaşayacak”

Denktaş’ın Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadeleyi tarihsel olarak aktaran Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ise, “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını korumak için yaşamı boyunca yılmadan mücadele eden ve bu onurlu mücadelenin sonunda bağımsız bir devlet kuran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı özlem ve minnetle anıyoruz. O, Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslararası platformlarda, Kıbrıs Türk halkını ve anavatan Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla taviz vermeden korudu. Son nefesinde bile dünyaya ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir, yaşayacaktır’ mesajı gönderdi. Türk dünyasının kalbinde saygıyla daima hatırlanacak ve sonsuza dek yaşayacak.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)