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Coursera 2.Etap İle 100 Bin Kişiye Eğitim Fırsatı

Beylikdüzü Belediyesi, dünyanın önde gelen çevrimiçi eğitim platformu Coursera ile yaptığı iş birliğini sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların yoğun ilgisi karşısında, Coursera yönetiminden ek süre alarak ikinci etap kayıtlarını başlatan belediyenin hedefi, 100 bin kişinin ücretsiz eğitim almasını sağlamak…

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
03 Kasım 2020 Salı 16:08
Coursera 2.Etap İle 100 Bin Kişiye Eğitim Fırsatı
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Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Coursera kurslarına gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Beylikdüzü Belediyesi, Coursera’dan ek süre alarak ikinci etap kayıtlarını başlattı. 2. Etap kayıtları başlayan Coursera kurslarında, kurs sayısı 3 bin 800’den 4 bin 600’a çıkartılırken kapasite de 100 bin kişiye çıkarıldı.

4 Bin 205 Sertifika Verildi

Aldığı online eğitim kurs hibesi ile dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile büyük bir eğitim atılımı gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, binlerce kişiye, dünyanın en saygın üniversitelerinden ücretsiz eğitim alma imkanı sağlamaya devam ediyor. 28 Eylül’de ilk kursiyerin başvuru yaptığı kurslara, şu ana kadar 214 bin 671 kişi kayıt yaptırdı. Kurslara devam eden 42 bin 286 kişi, 124 bin 522 ders seçip 78 bin 466 saat kurs gördü. Kursları başarıyla tamamlayan 4 bin 205 kişi de sertifikalarına kavuştu. Katılımcıların Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabileceği eğitim hareketine başvuru ve kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden yapılıyor.

Çalık: Eğitim Hareketimizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz

Coursera kurslarıyla ilgili olarak vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclisinde AK Parti grubunun Coursera kurslarına yönelik asılsız iddialarını ise üzüntüyle karşıladığını belirtti. Belediye Başkanı Çalık, üzüntüsünü “Dünyanın önde gelen çevrimiçi eğitim platformu Coursera ile işbirliği yaparak 50 bin vatandaşımıza, eğitim kurslarına ücretsiz katılma fırsatı sağladık. Nitelikli kurslarımıza, vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Fakat iki aydır belediye meclis toplantılarımızda, AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız, gerçekliği olmayan bilgilerle bu hizmetimizi sorguluyor.” diyerek dile getirdi. Amaçlarının partizanlıktan uzak bir şekilde, tüm vatandaşlara eşit hizmet vermek olduğunun altını çizen Başkan Çalık, sözlerini “Bu zor dönemde, sadece Beylikdüzü’nde değil, tüm Türkiye’de eğitime önemli bir katkı sunuyoruz. Ne söylerseler söylesinler, biz bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeye ve çocuklarımız için aydınlık yarınlar inşa etmeye tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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