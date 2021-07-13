banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1345.5
ALTIN
501.02
DOLAR
8.6294
STERLİN
11.9274
EURO
10.1878
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti
Emine Erdoğan Hanımefendi, “Zeytinburnu Tıbbi...
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları Hapiste''
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları...

Çevre Dostu Atık İlaç Projesi Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçede bulunan 24 gönüllü eczaneye Atık İlaç Toplama Kutuları yerleştirdi. “Atık ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla başlatılan projeyle ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce dökülen atık ilaçların şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek vatandaşlara ulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 10:28
Çevre Dostu Atık İlaç Projesi Başladı
banner171

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması amacıyla bir proje başlattı. Sıfır atık projesi kapsamında hayata geçen “Atık ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla başlatılan uygulamayla ilçede bulunan 24 gönüllü eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeyle; ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce mutfak, banyo ve tuvalete dökülen atık ilaçların şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek vatandaşlara ulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Atık İlaçlar Çöp Değil

Eczacılar Odası’nın belirlediği Beylikdüzü’ndeki 24 noktada uygulamanın başladığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Hayata geçirdiğimiz projeyle ilaçların çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Bundan böyle evlerde kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, vatandaşlarımızca anlaşmalı eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına bırakabilecek. Eczanelerden toplanan atık ilaçlar ise, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bertaraf tesislerine nakli gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Ersin Temel ayrıca Çevre Dostu Atık İlaç Projesi’ne katılan eczanelerin detaylı bilgilerine Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabileceği bilgisini de paylaştı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların Erken Bayram Sevinci
Çocukların Erken Bayram Sevinci
Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır
Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır
Su Park Müzesi Türkiye'de İlk Kez Beylikdüzü'nde
Su Park Müzesi Türkiye'de İlk Kez Beylikdüzü'nde
LGS Tercih Heyecanı Başladı
LGS Tercih Heyecanı Başladı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169