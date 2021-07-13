Çevre Dostu Atık İlaç Projesi Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması amacıyla bir proje başlattı. Sıfır atık projesi kapsamında hayata geçen “Atık ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla başlatılan uygulamayla ilçede bulunan 24 gönüllü eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeyle; ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce mutfak, banyo ve tuvalete dökülen atık ilaçların şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek vatandaşlara ulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Atık İlaçlar Çöp Değil

Eczacılar Odası’nın belirlediği Beylikdüzü’ndeki 24 noktada uygulamanın başladığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Hayata geçirdiğimiz projeyle ilaçların çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Bundan böyle evlerde kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, vatandaşlarımızca anlaşmalı eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına bırakabilecek. Eczanelerden toplanan atık ilaçlar ise, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bertaraf tesislerine nakli gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Ersin Temel ayrıca Çevre Dostu Atık İlaç Projesi’ne katılan eczanelerin detaylı bilgilerine Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabileceği bilgisini de paylaştı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)