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Beylikdüzü’nün Gençleri Uluslararası Festivalde Sahne Aldı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu (BÇGK), 6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’nde sahne aldı. 12’si Türkiye’den 9’u da yurtdışından olmak üzere toplamda 21 koronun müzikseverlerle buluştuğu festivalde 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yetenekli gençten oluşan BÇGK, başarılı performansıyla Beylikdüzü’nü temsil etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:36
Beylikdüzü’nün Gençleri Uluslararası Festivalde Sahne Aldı
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Mayıs ayında gerçekleştirilen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde “Program zenginliği ve çeşitliliği” ödülüne layık görülen Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu bu kez 6.Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne katıldı. 19 – 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşenetkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen 21 koroyu ağırladı. Festivalde Beylikdüzü’nü başarıyla temsil eden BÇGK, zengin repertuarıyla beğeni topladı. 2018 yılında kurulan ve 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yetenekli gençten oluşan koro, Şef Korhan Doğan yönetiminde salon konserini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde, açık hava konserini ise Morabbin Park’ta gerçekleştirdi.

“Gençler inanarak ve arzulu bir şekilde bu işi yapıyor”

Beylikdüzü’nde çoksesli müziğin tanıtılmasına, benimsenmesine ve geliştirilmesine tüm olanaklarıyla hizmet ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hakan Tepeli, “Beylikdüzü’nde gençler inanarak ve arzulu bir şekilde bu işi yapıyor. Sanat ve müzik için birçok seste, tek bir nefeste buluşuyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenen festivallerde yer alarak başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu Şefi Korhan Doğan ise “Mayıs ayında İzmir Çoksesli Korolar Festivali’nde gururla Beylikdüzü’nü temsil eden koromuz, bu kez de Çanakkale’de başarılı bir konsere imza attı. Hep birlikte güzel müzik yapmaya çalışarak büyük işler başarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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