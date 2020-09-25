Beylikdüzü’ndeki Kadınlar Meme Kanserine Karşı Savaş Açtı

. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmette vatandaşlara kadın doğum muayenesi, meme ultrasonu, smear ve mamografi testi imkanları sunulacak. Pandemi sürecinde olunsa da vatandaşların sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiğini belirten Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Tüm önlemlerimizi alarak hayata geçirdiğimiz projede vatandaş sayısını geçen yıla oranla en aza indirmeye karar verdik. Önemli olan burada hizmetin sürekliliği. Yani hizmeti devam ettirmemiz.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Özel bir sağlık kuruluşu iş birliği ile hayata geçen projeyle Beylikdüzü’nde ikamet eden 35 yaş ve üzeri kadınlara mamografi, smear testi ve kadın hastalıkları muayenesi yapılacak. Devlet katılım payı dışında başka bir ücret ödenmeden gerçekleşecek hizmette 35 yaş altı kadınlara ayrıca meme ultrasonu imkanı da sunulacak. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmetten vatandaşlar Ekim ayı içerisinde faydalanabilecek.

“Önemli olan hizmetin sürekliliği”

Detaylı bilgi ve kayıt için vatandaşların gerek 444 09 39 nolu çağrı merkezi, gerekse Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne davet eden Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Erken teşhisin ne denli önemli bir konu olduğunun bilinciyle hareket ederek tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde olsak da vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiği kanısındayız. Tüm önlemlerimizi alarak hayata geçirdiğimiz projede iş birliği içerisinde olduğumuz sağlık kuruluşu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda vatandaş sayısını geçen yıla oranla en aza indirmeye karar verdik. Önemli olan burada hizmetin sürekliliği. Yani hizmeti devam ettirmemiz.” şeklinde konuştu.

“Amacımız hizmeti ulaşılabilir hale getirmek”

Projenin amacının tamamen vatandaşların memnuniyeti ve hizmeti ulaşılabilir hale getirmek olduğunu belirten Mehmet Esmer, “Burada vatandaşlarımıza herhangi bir külfiyat yaratmadan sadece katılım bedeli ödenerek bu hizmet verilecek. SGK’sı olmayan, yeşil kartlı ya da emekli olan hastalardan katılım ücreti de alınmayacak. Sadece SGK’lı olan hastalarımızdan bakanlığın belirlediği bir katılım ücreti alınacak. Bu işlemler dışarıda yapıldığında oldukça yüksek meblalar ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.