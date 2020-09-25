banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İSPARK Başkan Vekili Sağlam Beyazay Derneğini Ziyaret Etti
Son Dakika
İSPARK Başkan Vekili Sağlam Beyazay...
Basın Kartı Yönetmeliği değişti: Kart iptalleri kolaylaştı
Son Dakika
Basın Kartı Yönetmeliği değişti: Kart...
Kadınlarda geç yumurtalamanın 6 nedeni
Son Dakika
Kadınlarda geç yumurtalamanın 6 nedeni
Yeniden Refah Partisine Katılımlar Devam Ediyor
Son Dakika
Yeniden Refah Partisine Katılımlar Devam...

Beylikdüzü’ndeki Kadınlar Meme Kanserine Karşı Savaş Açtı

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
25 Eylül 2020 Cuma 11:38
Beylikdüzü’ndeki Kadınlar Meme Kanserine Karşı Savaş Açtı
banner171

. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmette vatandaşlara kadın doğum muayenesi, meme ultrasonu, smear ve mamografi testi imkanları sunulacak. Pandemi sürecinde olunsa da vatandaşların sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiğini belirten Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Tüm önlemlerimizi alarak hayata geçirdiğimiz projede vatandaş sayısını geçen yıla oranla en aza indirmeye karar verdik. Önemli olan burada hizmetin sürekliliği. Yani hizmeti devam ettirmemiz.” şeklinde konuştu.    

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Özel bir sağlık kuruluşu iş birliği ile hayata geçen projeyle Beylikdüzü’nde ikamet eden 35 yaş ve üzeri kadınlara mamografi, smear testi ve kadın hastalıkları muayenesi yapılacak. Devlet katılım payı dışında başka bir ücret ödenmeden gerçekleşecek hizmette 35 yaş altı kadınlara ayrıca meme ultrasonu imkanı da sunulacak. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmetten vatandaşlar Ekim ayı içerisinde faydalanabilecek.

“Önemli olan hizmetin sürekliliği”

Detaylı bilgi ve kayıt için vatandaşların gerek 444 09 39 nolu çağrı merkezi, gerekse Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne davet eden Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Erken teşhisin ne denli önemli bir konu olduğunun bilinciyle hareket ederek tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde olsak da vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiği kanısındayız. Tüm önlemlerimizi alarak hayata geçirdiğimiz projede iş birliği içerisinde olduğumuz sağlık kuruluşu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda vatandaş sayısını geçen yıla oranla en aza indirmeye karar verdik. Önemli olan burada hizmetin sürekliliği. Yani hizmeti devam ettirmemiz.” şeklinde konuştu.   

“Amacımız hizmeti ulaşılabilir hale getirmek”

Projenin amacının tamamen vatandaşların memnuniyeti ve hizmeti ulaşılabilir hale getirmek olduğunu belirten Mehmet Esmer, “Burada vatandaşlarımıza herhangi bir külfiyat yaratmadan sadece katılım bedeli ödenerek bu hizmet verilecek. SGK’sı olmayan, yeşil kartlı ya da emekli olan hastalardan katılım ücreti de alınmayacak. Sadece SGK’lı olan hastalarımızdan bakanlığın belirlediği bir katılım ücreti alınacak. Bu işlemler dışarıda yapıldığında oldukça yüksek meblalar ortaya çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çalık Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Çalık Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor
Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor
Beylikdüzü’nde Tarihi Bir Kanal Kalıntısı Tespit Edildi
Beylikdüzü’nde Tarihi Bir Kanal Kalıntısı Tespit Edildi
Atatürk Bulvarı Ata’nın Silüeti İle Taçlandı
Atatürk Bulvarı Ata’nın Silüeti İle Taçlandı
Beylikdüzü'nde Hobi Kursları Başvuruları Başladı
Beylikdüzü'nde Hobi Kursları Başvuruları Başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169