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Beylikdüzü’nde Sanal Gerçeklik Deneyimi

Beylikdüzü’nde “Müzeler Haftası” kapsamında sanal gerçeklik teknolojisine farklı bakış açısı kazandıracak bir etkinlik düzenlendi. Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, dünya çapında bilinirliği olan eserleri VR gözlüklerle gezme imkanı buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:47
Beylikdüzü’nde Sanal Gerçeklik Deneyimi
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Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sanal gerçeklik teknolojisine farklı bakış açısı kazandıracak bir etkinlik düzenledi. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, “İstanbul”, “Michelangelo'nun Rüyası”, “Colorado'da Tesla'nın Laboratuvarında Rüzgârlı Bir Gece”, “VR Painting” gibi dünya çapında bilinirliği olan eserleri VR gözlükle gezme imkanı buldu. Muse VR kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Talat Alkan, etkinlik kapsamında interaktif sanal gerçeklik sanat deneyimlerini paylaştı.

“Vücut hareketlerimizi kullanarak başka bir mekanı ve zamanı deneyimleyebiliyoruz”

Etkinlikte konuşan Talat Alkan, “Yeni bir görme biçimi olarak düşündüğümüz sanal gerçekliğin imkânlarını gösterebilmek, genç insanlarla bu teknolojiyi tanıştırmak için buradayız. Gözlük bize görsel ve işitsel ve vücut hareketlerini içine alan bir simülasyon ortamını sunuyor. Bütün vücut hareketlerimizi kullanarak başka bir mekanı ve zamanı deneyimleyebiliyoruz. Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde gençlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Umarım yeni çalışmalara ve buradan yetişecek gençlerle birlikte olmaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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