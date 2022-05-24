Beylikdüzü’nde Sanal Gerçeklik Deneyimi





Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sanal gerçeklik teknolojisine farklı bakış açısı kazandıracak bir etkinlik düzenledi. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, “İstanbul”, “Michelangelo'nun Rüyası”, “Colorado'da Tesla'nın Laboratuvarında Rüzgârlı Bir Gece”, “VR Painting” gibi dünya çapında bilinirliği olan eserleri VR gözlükle gezme imkanı buldu. Muse VR kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Talat Alkan, etkinlik kapsamında interaktif sanal gerçeklik sanat deneyimlerini paylaştı.

“Vücut hareketlerimizi kullanarak başka bir mekanı ve zamanı deneyimleyebiliyoruz”

Etkinlikte konuşan Talat Alkan, “Yeni bir görme biçimi olarak düşündüğümüz sanal gerçekliğin imkânlarını gösterebilmek, genç insanlarla bu teknolojiyi tanıştırmak için buradayız. Gözlük bize görsel ve işitsel ve vücut hareketlerini içine alan bir simülasyon ortamını sunuyor. Bütün vücut hareketlerimizi kullanarak başka bir mekanı ve zamanı deneyimleyebiliyoruz. Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde gençlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Umarım yeni çalışmalara ve buradan yetişecek gençlerle birlikte olmaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.