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Beylikdüzü’nde Engeller Birlikte Aşılıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında dopdolu bir program düzenledi. Özel gereksinimli her yaştan bireyin doyasıya eğlendiği programda, müzik dinletisinden sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Asıl engel, özel gereksinimli bireyler düşünülmeden tasarlanmış kentler ve hizmetlerdir. Bu sebeple Beylikdüzü’nün erişilebilir bir kent olması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 09:08
Beylikdüzü’nde Engeller Birlikte Aşılıyor
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Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırırken sosyal yönlerini de geliştirmeleri için aralıksız çalışan
Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında dopdolu bir program düzenledi. Özel
gereksinimli bireylerle ilçe genelindeki okullardan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde bir araya geldi. Müzik dinletisi ile başlayan programda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık çocuklarla birlikte müziğe eşlik etti. Carmen Sirki Gösterisi ile devam eden ve oldukça renkli
görüntülere sahne olan etkinliğe, Başkan Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar,
meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlik boyunca ayrıca çocuklar için patlamış mısır
ve pamuk şeker gibi ikramlar da verildi.
“Erişilebilir bir kent için çalışmaya devam edeceğiz”
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu bir kutlama günü değil, engellilerin yaşadıkları zorlukları
aşmalarında hepimize düşen görevleri hatırlama ve idrak etme günüdür. Engellilik günümüzde artık
görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel, özel
gereksinimli bireyler düşünülmeden tasarlanmış kentler ve hizmetlerdir. Bu sebeple Beylikdüzü’nün
erişilebilir bir kent olması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi sona yaklaşıyor
Konuşmasının devamında özel gereksinimli bireyler için yeni ve donanımlı alanlar oluşturmaya devam
edeceklerini de vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü’nde son 2 buçuk yılda, özel gereksinimli vatandaşların
yaklaşık 12 bin 500 talebine karşılık verdik. 2018 yılında açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sadece
özel gereksinimli bireylere hizmetle kalmıyor, ailelerinin de kendilerine zaman ayırmalarını sağlıyoruz.
Gürpınar’da yeni ve tam donanımlı bir Engelsiz Yaşam Merkezi’nin daha yapımına başladık. Binanın
inşaatı bitmek üzere. Beylikdüzü’nü istisnasız tüm komşularımızın eşit ve özgür şekilde hareket ettiği bir
kent haline getirmeye kararlıyız. Beylikdüzü, özel gereksinimli komşularımız için de bugüne nefes, yarına
umut olmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

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