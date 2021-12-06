Beylikdüzü’nde Engeller Birlikte Aşılıyor

Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırırken sosyal yönlerini de geliştirmeleri için aralıksız çalışan

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında dopdolu bir program düzenledi. Özel

gereksinimli bireylerle ilçe genelindeki okullardan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi’nde bir araya geldi. Müzik dinletisi ile başlayan programda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık çocuklarla birlikte müziğe eşlik etti. Carmen Sirki Gösterisi ile devam eden ve oldukça renkli

görüntülere sahne olan etkinliğe, Başkan Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar,

meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlik boyunca ayrıca çocuklar için patlamış mısır

ve pamuk şeker gibi ikramlar da verildi.

“Erişilebilir bir kent için çalışmaya devam edeceğiz”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu bir kutlama günü değil, engellilerin yaşadıkları zorlukları

aşmalarında hepimize düşen görevleri hatırlama ve idrak etme günüdür. Engellilik günümüzde artık

görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel, özel

gereksinimli bireyler düşünülmeden tasarlanmış kentler ve hizmetlerdir. Bu sebeple Beylikdüzü’nün

erişilebilir bir kent olması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi sona yaklaşıyor

Konuşmasının devamında özel gereksinimli bireyler için yeni ve donanımlı alanlar oluşturmaya devam

edeceklerini de vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü’nde son 2 buçuk yılda, özel gereksinimli vatandaşların

yaklaşık 12 bin 500 talebine karşılık verdik. 2018 yılında açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sadece

özel gereksinimli bireylere hizmetle kalmıyor, ailelerinin de kendilerine zaman ayırmalarını sağlıyoruz.

Gürpınar’da yeni ve tam donanımlı bir Engelsiz Yaşam Merkezi’nin daha yapımına başladık. Binanın

inşaatı bitmek üzere. Beylikdüzü’nü istisnasız tüm komşularımızın eşit ve özgür şekilde hareket ettiği bir

kent haline getirmeye kararlıyız. Beylikdüzü, özel gereksinimli komşularımız için de bugüne nefes, yarına

umut olmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.