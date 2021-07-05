banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6658
STERLİN
12.0210
EURO
10.2983
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
Fatma Zehra Balcı Ve Samet...
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
Son Dakika
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den...

Beylikdüzün'de Online Farkındalık Semineri

Beylikdüzü Belediyesi, Medicell Tıp Merkezi iş birliğiyle ‘Rahim Ağzı Kanseri’ konulu online farkındalık semineri gerçekleştirdi. Düzenlenen seminerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. M. Sedat Bilecan kanser istatistikleri, kanserde risk faktörleri, erken tanı ve tarama yöntemlerini anlatarak, katılımcıları bilgilendirdi. Rahim ağzı kanserinin, kadınlarda meme kanseri ve akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Bilecan, rahim ağzı kanserinden nasıl korunmak gerektiğini de anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:03
Beylikdüzün'de Online Farkındalık Semineri
banner171

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Medicell Tıp Merkezi iş birliğiyle “Rahim Ağzı Kanseri” konulu online seminer gerçekleştirdi. Seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. M. Sedat Bilecan, kanserin tanı, teşhis, tedavi ve tarama süreçlerine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı. Seminer boyunca kanser hastalığı ve tedavi süreçleri ele alınırken katılımcılara yön gösterecek pek çok önemli bilgi aktarıldı. Rahim ağzı kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayan Bilecan, “Özelikle 40 yaş altı kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Rahim ağzı kanserinin bir belirtisi yok. Bu anlamda kadın doğum hekimine rutin olarak gitmek çok önemlidir. Hastalığın başlangıcında bir bulguya rastlandıysa eğer bu tarama testinde belirleniyor. Tarama testinden sonra hastalığa ilk evrede müdahale etmek çok önemli fakat geç kalındığında hastalığın tedavisi ciddi anlamda çok zor olacaktır.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Bir kadın yılda bir mutlaka kadın doğum uzmanına gelmeli 

Kanserden korunmak için erken teşhisin önemine vurgu yapan kadın hastalıkları uzmanı Sedat Bilecan, tedavi yöntemleri hakkında da birbirinden önemli bilgiler paylaştı. Hastalıktan önce rahim ağzı kanserine neden olan faktörleri bilmek gerektiğini belirten Bilecan, “Rahim, rahim ağzı ve rahim olarak ikiye ayrılır. Rahmin hastalıkları farklıdır rahim ağzının hastalıkları farklıdır. Kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü rahim ağzı kanseridir. Ciddi anlamda dünya genelinde bu hastalıktan dolayı hayatını kaybeden insanlar var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Rahim ağzı kanseri yapan düşük, orta ve yüksek riskli üç tip HPV virüsü var. Bugün rahim ağzı kanseri teşhisi konan bir kadında HPV’nin olmadığını görmüyoruz. Kadınlar öncelikle kendilerini bu virüsten koruması gerekiyor ve hastalığın erken teşhis edilmesi gerekiyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı smear testinin yılda bir yapılmasını önermekte. Bir kadın mutlaka yılda bir kez kadın doğum uzmanına giderek bu testi yaptırmalı.” ifadelerini kullandı.

“Rahim alındıktan sonra kanserin devam etmesi olası mı?”

Rahim ağzı kanseri aşıları hakkında da konuşma yapan Sedat Bilecan aşıların tedavi etme gibi bir durumu olmadığına dikkat çekerek, “Rahim ağzı kanserinde iki farklı aşı kullanılıyor. Bir tanesi cervarix diğeri ise gardasil bu aşılar hastalıktan korunmak için yapılmalıdır.” dedi. Katılımcılar tarafından sorulan “Rahim alındıktan sonra kanser devam etmesi olası mı?” Sorusuna ise Bilecan, “ Rahim ağzı kanseri teşhisi konduktan sonra hastalığın ilk evresi belirleniyor. Bu süreçte rahim alındıktan sonra kanser yayılmış ise eğer oradaki yayılma önlenmeye çalışılıyor. Rahim ağzı kanserinde rahim alındıktan sonra da kanserin vücutta devam etme olasılığı var.  Bu yüzden erken teşhis ve müdahale tüm kanser türleri için çok önemlidir.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Halkı Yakuplu Kent Ormanı'nda Buluştu
Beylikdüzü Halkı Yakuplu Kent Ormanı'nda Buluştu
16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı
16 Dansçı Yaşam Vadisi'nde Kıyasıya Yarıştı
Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı
Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclisi Toplandı
Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı
Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarıştı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169