Beyli̇kdüzülü Çocuklar Çevre Şenli̇ği̇’nde Buluştu

“Dünya Çevre Günü” dolayısıyla çevre konulu; resim, afiş, fotoğraf ve mektup yarışması düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, yarışmada başarılı olan çocukları Çevre Şenliği’nde buluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşti. Şenliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarıyla becerilerini geliştiren çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında da gönüllerince eğlendi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören öğrencilerin dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, sanatçı Emre Altınel’in konserinde ise çocuklar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Öte yandan tüm kategorilerde dereceye giren öğrencilerden, 1.’lere büyük ekranlı tablet, 2.’lere oyuncu kulaklığı ve 3.’lere ise su geçirmez bluetooth hoparlör hediye edildi.

“Beylikdüzü tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek”

Çevre Şenliği’nde çocuklarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediğimiz yarışmalar sonucu jürilerin tespit ettiği 25 öğrencimize bugün burada ödüllerini teslim edeceğiz. Ancak çevre sorunları her geçen gün hayatımızın merkezine oturuyor ve küresel ısınmanın yaratmış olduğu iklim değişikliği süreçleri insanlığı daha derinden etkileyen bir noktaya doğru ilerliyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak 2014 sürecinden itibaren yaklaşık 8 yıl içerisinde bir kentin kaderi nasıl değiştirilir ve daha iyi noktaya gelir hep birlikte gördük. Son üç yıl içerisinde 65 park ile yaklaşık 800 bin metrekare yeşil alanı kentin kullanımına açtık. Atık toplama hizmetinde de 39 belediye içerisinde örnek alınacak işler yapıyoruz. Atık yağları, pilleri, elektronik atık malzemeleri ve camları topluyoruz. Beylikdüzü her zamanki gibi tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek. Ayrıca su farkındalığıyla ilgili olarak Yaşam Vadisi içerisinde de bir su müzesi ve su parkı inşa ediyoruz. Çocuklar çevre farkındalığıyla büyüsünler istiyoruz.” şeklinde konuştu.