banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.647,43
ALTIN
1.021,98
DOLAR
17,17
STERLİN
21,63
EURO
18,48
ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı...
İBB, 35 okul spor salonunu hizmete açtı
Son Dakika
İBB, 35 okul spor salonunu...
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742 ‘Yuvamız İstanbul’ mezunuyla birlikte söyledi
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742...
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte 3 önemli adım 'ı anlatı !
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte...

Beyli̇kdüzülü Çocuklar Çevre Şenli̇ği̇’nde Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla düzenlediği çevre konulu yarışmalarda dereceye giren çocukları Çevre Şenliği’nde buluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlikte çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Son üç yıl içerisinde 65 park ile yaklaşık 800 bin metrekare yeşil alanı kentin kullanımına açtık. Atık toplama hizmetinde de 39 belediye içerisinde örnek alınacak işler yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:21
Beyli̇kdüzülü Çocuklar Çevre Şenli̇ği̇’nde Buluştu
banner171

“Dünya Çevre Günü” dolayısıyla çevre konulu; resim, afiş, fotoğraf ve mektup yarışması düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, yarışmada başarılı olan çocukları Çevre Şenliği’nde buluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşti. Şenliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarıyla becerilerini geliştiren çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında da gönüllerince eğlendi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören öğrencilerin dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, sanatçı Emre Altınel’in konserinde ise çocuklar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Öte yandan tüm kategorilerde dereceye giren öğrencilerden, 1.’lere büyük ekranlı tablet, 2.’lere oyuncu kulaklığı ve 3.’lere ise su geçirmez bluetooth hoparlör hediye edildi.

“Beylikdüzü tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek”

Çevre Şenliği’nde çocuklarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediğimiz yarışmalar sonucu jürilerin tespit ettiği 25 öğrencimize bugün burada ödüllerini teslim edeceğiz. Ancak çevre sorunları her geçen gün hayatımızın merkezine oturuyor ve küresel ısınmanın yaratmış olduğu iklim değişikliği süreçleri insanlığı daha derinden etkileyen bir noktaya doğru ilerliyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak 2014 sürecinden itibaren yaklaşık 8 yıl içerisinde bir kentin kaderi nasıl değiştirilir ve daha iyi noktaya gelir hep birlikte gördük. Son üç yıl içerisinde 65 park ile yaklaşık 800 bin metrekare yeşil alanı kentin kullanımına açtık. Atık toplama hizmetinde de 39 belediye içerisinde örnek alınacak işler yapıyoruz. Atık yağları, pilleri, elektronik atık malzemeleri ve camları topluyoruz. Beylikdüzü her zamanki gibi tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek. Ayrıca su farkındalığıyla ilgili olarak Yaşam Vadisi içerisinde de bir su müzesi ve su parkı inşa ediyoruz. Çocuklar çevre farkındalığıyla büyüsünler istiyoruz.” şeklinde konuştu.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı
Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı
Çalık: Barış, Güven Ve Huzur Ortamını Oluşturmak Zorundayız
Çalık: Barış, Güven Ve Huzur Ortamını Oluşturmak Zorundayız
Grup Gündoğarken Şarkılarını Nazım Hi̇kmet İçi̇n Söyledi̇
Grup Gündoğarken Şarkılarını Nazım Hi̇kmet İçi̇n Söyledi̇
Yaşam Vadi̇si̇ Kafkas Halk Danslarına Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı
Yaşam Vadi̇si̇ Kafkas Halk Danslarına Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı
Kitaplar Geleceğe Umut Olacak
Kitaplar Geleceğe Umut Olacak

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169