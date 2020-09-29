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Beylikdüzü Sahnesi Perdelerini Açıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 kültür sanat sezonunu ‘Pencere’ adlı oyunla açıyor. 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:30’da, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde sergilenecek oyun, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyirciyle buluşacak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 12:46
Beylikdüzü Sahnesi Perdelerini Açıyor
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Batı İstanbul’un gözde kültür merkezlerinden BAKSM, 2020-2021 kültür sanat sezonunu, 30 Eylül Çarşamba günü saat 20:30’da ‘Pencere’ adlı oyunla açıyor. Tiyatro dünyasının usta oyuncularından Haluk Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı sahneyi paylaştığı oyun, Beylikdüzü’ndeki sanatseverlerin tiyatro özlemini sona erdirecek.

Karaoğlu: Oturma Düzenimiz Sosyal Mesafeli

Beylikdüzü Belediyesi olarak sanatseverlerin sağlığını ve güvenliğini ön planda tuttuklarını ve Covid-19 nedeniyle alınan tedbirleri üst düzeyde uyguladıklarını söyleyen Kültür İşleri Müdürü Mustafa Karaoğlu “Sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda, BAKSM’de yapılacak tüm etkinliklerimiz, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirciyle buluşacak.” dedi. Seyircilerin kültür merkezine girerken mutlaka maske takmaları ve oyun süresince maskelerini çıkarmamaları gerektiğini hatırlatan Müdür Karaoğlu “Vatandaşlarımız, BAKSM’ye ateş ölçümleri yapıldıktan sonra girebiliyor. BAKSM’de hijyen kurallarını üst düzeyde uyguluyoruz. Oturma düzenimiz de sosyal mesafe kuralına uygun.” diyerek sözlerini noktaladı. Sanatseverler, oyunun biletlerini Biletix’ten alabilirler.

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