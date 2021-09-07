“Beylikdüzü'nün 150 Senesine İmza Atacağız”

Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, bir aylık meclis tatilinin ardından gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yapılan toplantıda, meclis gündem maddeleri, Başkanlık teklifi ve AK Parti’nin sunduğu 3 adet yazılı önerge ele alındı. Açılış konuşmasına şehitleri anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftaları kutladı. Yeni eğitim ve öğretim hayatının tüm öğretmen ve öğrencilere başarı getirmesini de dileyen Başkan Çalık, “Nihayet bu ay okullar yüz yüze eğitime başladı. Çocuklarımızın güvenli bir başlangıç yapması adına biz de boş durmadık. Beylikdüzü Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişarelerde bulunarak okullarımızın bütün bakım, onarım ve tadilatlarını yaptık. Evlatlarımızın eğitimi bizim için her şeyden önemli ve bu eğitimin aksamaması adına elimizden gelen tüm çabayı vereceğiz.” dedi.

“365 bin insanımızın hakkı var”

Başkan Çalık, meclisin üçüncü gündem maddesiyle bağlantılı olarak içerisinde konser salonu, opera binası, kent meydanı, nikâh salonu, otel ve çarşı gibi farklı fonksiyonların bulunacağı “Belediye Ana Hizmet Binası” projesinin detaylarını tüm şeffaflığıyla aktardı. Projenin, Beylikdüzü’nün kendi kaynaklarını kullanarak planlanacağını da kaydeden Çalık, “Projeyle Beylikdüzü’nün belki 150 senesine imza atacağız. Bu kentin daha iyi bir noktaya gelmesi adına var gücümüzle çalışacağız. Projenin bulunacağı yaklaşık 160 bin m2’den tek bir metrekareyi dahi müteahhite vermeme hedefiyle yola çıkıyoruz. Diğer taraflardaki ticari kapasitelerimizi kullanacağız. Bu işte 365 bin insanımızın hakkı var ve biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Meclisin oylamasına sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 9 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)