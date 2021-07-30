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Beylikdüzü'nden Çaocuklar Yazı Sporla Geçiriyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Pandemi tedbirleri doğrultusunda ağırlıklı olarak açık alanda gerçekleşen derslerde, gerekli tüm tedbir ve önlemler alındı. 12 farklı branşta toplamda 2 bin 266 öğrenciye eğitim imkânı sunan spor okulları, 4 Eylül tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 14:49
Beylikdüzü'nden Çaocuklar Yazı Sporla Geçiriyor
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukları farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak ve yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları, tüm heyecanıyla başladı. Pandemi süreci sebebiyle kontenjanlar sınırlı sayıda tutulurken toplamda 2 bin 266 öğrenci, 12 farklı branşta ücretsiz eğitim alma imkânı yakaladı. Çocuklar için gerekli tüm tedbir ve önemlerin alındığı derslerin büyük bir çoğunluğu ise açık alanlarda, branşında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor.

Öğrenciler yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor

Büyük ilgiyle karşılanan spor okullarında; basketbol, voleybol, çocuk zumbası, jimnastik, masa tenisi, satranç, futbol, tenis, izcilik, taekwando, aikido ve golf branşları yer alıyor. Engelsiz branşlarda ise basketbol, jimnastik, masa tenisi ve taekwando alanlarında verilen eğitimlerle özel gereksinimli çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. 6 Temmuz tarihinde başlayan dersler, Beylikdüzü sınırları içerisinde bulunan 22 farklı alan ve tesiste devam ederken 4 Eylül tarihinde düzenlenecek madalya ve sertifika töreniyle sona erecek.  

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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