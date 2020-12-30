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Beylikdüzü'nde Yeni Yıl Parıltıları

Beylikdüzü’nün ana giriş noktalarından Atatürk Bulvarı ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin çevresinde yaptığı ışıltılı süslemelerle ilçeye yeni yıl parıltıları saçan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı hediye dağıtımıyla da vatandaşlara yeni yıl coşkusu yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
Beylikdüzü'nde Yeni Yıl Parıltıları
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Yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, 2020 yılının hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu gösteren bir yıl olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2021 yılının huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin vatandaşların 2021 yılına ışıltılı bir başlangıç yapması için Atatürk Bulvarı ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi çevresinde yaptığı süslemeler, izlemesi keyifli görüntüler oluştururken 10 mahallede dağıtımı yapılan ‘İş Başında 365 Gün Katoloğu, Beylikdüzü Bülteni ve ikramlardan oluşan hediye kitleri de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yayınladığı yeni yıl mesajında, öncelikli dileğinin sağlık olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Nice umutlu yıllara” dedi.

Çalık: Umudumuzu Canlı Tutalım

Mart ayında başlayan pandemi dolayısıyla 2020’nin hem Türkiye hem de Dünya için zorluk dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Çalık, zor günlerin üstesinden birlik, beraberlik içinde, umudu canlı tutarak çıkılabileceğinin altını çizerek “Evet, pandemi henüz sona ermedi. Evet, ekonomik sıkıntılar giderek derinleşiyor. Evet, 2021 belirsizliklerle dolu. Ama dünyanın son dönemde karşılaştığı en zor yıl olan 2020’de verdiğimiz mücadeleye bakınca, 2021’e dair umutlu olmak için sebebimiz çok.” diye konuştu.

2021’de de Aralıksız Çalışacağız  

Mücadeleyle dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Mehmet Murat Çalık, “2020’nin Mart ayından itibaren hayatımızı kökten değiştiren pandemi koşullarında, bir yandan olumsuz etkileri en aza indirmek için yoğun çaba gösterirken bir yandan da Beylikdüzü için canla başla çalışmayı sürdürdük. İlçemize yeni yapılar kazandırdık; altyapı sorunlarını çözdük. Eğitimden kentsel tarıma yepyeni hizmetlerle Beylikdüzü’ne can veren taptaze projelere imza attık. Daha mutlu, daha özgür bir Beylikdüzü hayalini gerçek kılmak için 2021’de de yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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