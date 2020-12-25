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Beylikdüzü'nde Dönüşüm Devam Ediyor

Beylikdüzü genelinde büyük bir özveriyle sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinin takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adnan Kahveci Mahallesi’nde yer alan Doğu Anadolu Sitesi’nin yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2020 Cuma 16:43
Beylikdüzü'nde Dönüşüm Devam Ediyor
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Dönüşümü teşvik etmek adına belediyelere büyük görev düştüğünü belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kamusal hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz” dedi. Beylikdüzü’nde riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor. Sürecin sıkı takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez de Adnan Kahveci Mahallesi’nde yer alan, 5 blok ve 60 daireden oluşan Doğu Anadolu Sitesi’nin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Başkan Çalık, kentsel dönüşümü teşvik etmek adına çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak inşaat firması ve hak sahipleri arasında köprü görevi görmek ve yol gösterici olmak adına yerel yönetimlere büyük bir görev düştüğünü belirtti. Yıkıma, Beylikdüzü Belediye meclis üyeleri de katılırken daire sahipleri ve inşaat firması yetkilileri dönüşüme katkılarından dolayı Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

“Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Beylikdüzü Belediyesi’nin kentsel dönüşüm sürecine ilişkin attığı adımları paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kamusal hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz. Altyapıları yeniliyoruz, yeni park alanları, bahçeler ve spor alanları yapıyoruz. Bir binanın değil, yaşamın dönüşmesi lazım. Dolayısıyla buna ilişkin birçok çalışmamız devam ediyor. Devletin belirlemiş olduğu resmi harçların dışında belediye olarak hizmetlerden dolayı almış olduğumuz ücretler var. Biz de mümkün olduğunca vatandaşların yükünü hafifletmek için meclis kararımızla beraber harç indirimlerine gittik. Destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken her şeyi son noktasına kadar yapacağız. Vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlarına geçmesini diliyorum ” ifadelerini kullandı.

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