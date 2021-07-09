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Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki çalışmaları tamamladı. Toplamda 20 bin m2 üzerine kurulu alanda sağlıklı ve uygun şartları oluşturmak adına çalışan ekipler temizlik, bakım ve alt yapı gibi tüm gerekli çalışmaları düzenli olarak titizlikle yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı, veteriner hekimlerin 24 saat hazır bulunduğu alanda tüm uygulamalar eksiksiz yapılırken aynı zamanda vatandaşlar tarafından yapılan kurban bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kabul edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 14:41
Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı’nda kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri’nde hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekipleri, kurban bayramı öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle modern donanımlara sahip kesim ve satış alanında temizlik, bakım ve hijyen çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı’nda Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile güvenlik personeli 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan alan; 110 çadırlık kurban satış yeri, otopark, duş kabinleri, kesim alanları, mescit, büfe ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birçok özel kulanım alanını içinde bulunduruyor. Öte yandan Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılan alana girişlerde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurbanlıkların küpe ve sağlık kontrolleri de titizlikle yürütülüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“İstanbul’un en güzel kurbanlık alanı Beylikdüzü’nde”

Geçen yıl pandemi nedeniyle alınan önlemlerin bu yılda devam ettiğini temiz ve hijyenik bir kurbanlık alan oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, “110 çadırda hizmet verdiğimiz alana yaklaşık 2 bin büyükbaş, 2 bin adet de küçükbaş hayvanın gelmesini bekliyoruz. Burada dezenfektan, maske ve çadır kontrolleri de zabıta ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Beylikdüzü Belediyesi Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı İstanbul’un en güzel kurban alanı diyebilirim. Geçen yıl İstanbul’un en güzel kurbanlık alanı seçilerek bir sertifika aldık. Hanımefendiler, çocuklar, gençler tüm vatandaşlarımız buraya gelip istediği gibi kurbanlıklara bakabilir. Kurbanlık alan her gün düzenli olarak temizlenerek yıkanıyor ve buradaki gerekli tüm kontroller yine ekipler tarafından titizlikle sağlanıyor. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a böyle bir fırsatı kentimize sağladığı için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“5 bin haneye kurban bağışı ulaştırmayı hedefliyoruz”

Beylikdüzü’nde ihtiyaç sahibi komşular için geçen yıl 20 tona yakın kurban bağışı yapıldığını ifade eden Akülker “Geçen yıl yapılan bağışlar yaklaşık 4 bin haneye ulaştırıldı. Bu yıl ise sosyal inceleme ile tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi 5 bin haneye et yardımı sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlardan kurban bağışı yapmalarını istiyoruz. Kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar alanda bulunan belediye personelleriyle temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışlarını gerçekleştirebilir. Beylikdüzü’nde birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu gönülden yaşamak adına ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Tunçel: Veteriner hekimlerimiz 24 saat görevde

Kurbanlık alanın her gün titizlikle temizlendiğine ve veteriner hekimlerin vatandaşlara muayene hizmeti vermek için alanda hazır bulunduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Beylikdüzü Belediyesi, kurbanlık satış ve kesim alanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da mevcut yerinde kuruldu. Kurbanlık pazar alanına gelen hayvanların öncelikle evrak, küpe ve sağlık kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir yasal veya sağlık sıkıntısı bulunmayan hayvanların kurban pazarına kabulü sağlandıktan sonra bunlar Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildiriliyor ve onlarda kendi sistemlerine bu kayıtları giriyor. Vatandaşlar kurban almaya geldiklerinde beğendikleri kurbanlık için yaş veya sağlık açısından kafalarında bir soru işareti olması durumunda ise burada 24 saat görevli veteriner hekimlerimize danışarak gerekli desteği alabilirler. Pandemi sürecinin devam ettiğini bir kez daha belirtmek isterim. Kurallara uymamız sağlık açısından çok önemli ve tüm vatandaşların maske mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını kendilerinden önemle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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