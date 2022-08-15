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Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor

Beylikdüzü’nün buluşma noktalarından olan Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesisleri, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. İlçenin 5 farklı noktasında hizmet veren tesisler; vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar sunarken düğün, davet ve toplantı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:41
Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor
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İlçede yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebilmeleri için alanlar oluşturan Beylikdüzü Belediyesi, sosyal tesisleriyle kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Barış Kafe, Yaşam Kafe, Marmara Sosyal Tesisleri, Yakuplu Sosyal Tesisleri ve Emekliler Lokali her gün çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Keyifli vakit geçirmek isteyenlere yeşille iç içe ve konforlu alanlar sağlayan sosyal tesisler, nişan, düğün ve doğum günü gibi özel günlerin de vazgeçilmez adresi.

Her yaş grubuna uygun alanlar

Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde hizmet veren Yaşam Kafe, sade ve rahat ortamıyla ilçe halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların kolay ulaşabileceği bir noktada bulunan tesisin, 670 metrekarelik açık alanının yanı sıra 135 metrekarelik kapalı restoran bölümü bulunuyor. Huzurlu bir ortamda günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin bir diğer tercihi ise Barış Mahallesi Nigar Şahin Parkı’nın içerisinde bulunan Barış Kafe. Renkli iç dekorasyonuyla beğeni toplayan tesiste, çeşitli organizasyonlar da gerçekleşiyor. Sadece yaş almış bireylerin değil 7’den 70’e herkesin uğrak noktalarından biri olan Emekliler Lokali ise Büyükşehir Mahallesi’nde hizmet veriyor. Ağaç gölgesinde soluklanmak isteyenler için açık alanda hizmet veren tesis, içerisinde kütüphanesi olan bir kapalı alana da sahip.

Özel günlerin vazgeçilmezi

Vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, iki ayrı sosyal tesiste düğün, nişan, kına, sünnet, mezuniyet töreni, doğum günü ve iş toplantıları gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Yakuplu Sosyal Tesisleri, kır bahçesinde 500 kişi, kapalı alanında ise 400 kişi kapasitesiyle hizmet veriyor. Doğayla iç içe olan tesis, çardakların bulunduğu kafe kısmında ailece vakit geçirmek isteyenlere de bir alan sunuyor. Özel günlerin bir diğer adresi olan Marmara Sosyal Tesisleri ise 473 metrekarelik bir alanda misafirlerini ağırlıyor. Beylikdüzü Kadir Topbaş Parkı içerisinde bulunan tesiste çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken ebeveynleri de çardak alanlarında kendilerine vakit ayırabilmenin tadını çıkarıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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