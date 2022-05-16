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Beylikdüzü Can Gox Konseri İle ‘Yaza Merhaba’ Dedi

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Can Gox konseri ile “yaza merhaba” dedi. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında gerçekleştirilen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:46
Beylikdüzü Can Gox Konseri İle ‘Yaza Merhaba’ Dedi
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner
 

Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yaza Merhaba’ konseriyle ünlü caz ve blues sanatçısı Can Gox’u Beylikdüzülülerle buluşturdu. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü dolayısıyla düzenlenen ve müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde sahne alan Gox, seslendirdiği parçalarla dinleyenler geçmişten bugüne unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkardı. Ücretsiz konseri izlemeye gelen Beylikdüzülüler, Yaşam Vadisi’nin etkileyici dokusu içinde çimlerde oturarak şarkılara eşlik ettiler.


 

“Yaşam Vadisi’nde yüzlerce peyzaj mimarının emeği var”

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ve Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Çelik’in de katılım sağladığı konserde günün anlam ve önemine vurgu yapan Mumcu, “13 Mayıs “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nün Yaşam Vadisi’nde kutlanıyor olması bir hayli keyifli. Çünkü yüzlerce peyzaj mimarımızın emeği var burada. Bizler de Beylikdüzülüler olarak burada mutlu anlar yaşıyoruz. Bütün mimarlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ayrıca bugüne anlam katan Can Gox’a da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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