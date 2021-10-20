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Beylikdüzü Belediyesi’nden Gülen Gözler Projesi

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 8 Ekim Dünya Görme Günü etkinlikleri kapsamında Gülen Gözler Projesi’ni hayata geçirdi. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz göz taraması ve muayenesi yapıldı. Detaylı muayene sonrasında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gözlükleri karşılanırken belediye tarafından ulaşım desteği de sağlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:59
Beylikdüzü Belediyesi’nden Gülen Gözler Projesi
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Koruyucu halk sağlığı hizmetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 8 Ekim Dünya Görme Günü’nde de Gülen Gözler Projesi’ne imza attı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Birinci Göz Hastanesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projesinde, sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara, ücretsiz göz taraması ve muayenesi yapıldı. Muayene sonrasında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gözlükleri karşılanırken belediye tarafından ulaşım desteği de sağlandı.

Esmer: Projemizi belirli tarihlerde sürdürmeye devam edeceğiz

Proje ile vatandaşlara; göz sağlığı, görme kusurları ve korunma yöntemlerine ilişkin genel bilgiler verildiğini de kaydeden Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Vatandaşlarımızdan uygulamaya dair çok güzel geri dönüşler aldık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu çalışmaya desteklerini esirgemeyen Birinci Göz Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hayat bulan projemizi belirli tarihlerde sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlık tesislerine ulaşmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de yakın bir zamanda hizmete aldığımız Mobil Sağlık Aracımızın içerisinde göz tarama ve muayene hizmetini vermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Göz sağlığı için bunlara dikkat

Vatandaşların göz sağlığını koruması adına uyarılarda da bulunan Esmer, “Televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakılmaması ve uzun süre bilgisayar kullanımlarında gözlerin sık sık dinlendirilmesi gerekiyor. Havuç, yumurta ve yeşil sebzeler gibi görme yeteneğini güçlendiren A vitamini içeren besinler bol miktarda tüketilmeli. Kitap okurken göz ile kitap arasında en az 30 santimetre mesafe olmasına dikkat edilmeli. Başkasına ait olan gözlük, havlu, makyaj malzemesi gibi şahsi eşyalar, göz hijyeni açısından kesinlikle kullanılmamalı.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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