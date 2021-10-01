Beylikdüzü Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 2 Ekim tarihine kadar sürecek olan “CHP’li

Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”ne katıldı. Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı

çözümler sunmak amacıyla düzenlenen zirvede 160 belediyenin yanı sıra 300’ün üzerinde kooperatif de

yerini aldı. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünlerinin de sergilendiği alanda, Beylikdüzü

Belediyesi’nin kent tarımında üreten, paylaşan ve kendi kendine yeten bir kent olma yolunda kente

kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nden elde edilen mahsuller ve ilçe halkının toprakla olan bağını

kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan 15 bin metrekarelik Umut Meyve

Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata tohumları da yerini aldı.

“Yerel yönetimlerdeki büyük resmi herkes bu fuarla beraber çok net görecektir”

Zirveye ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasında

tarım konusunun Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

belediyeler ve üreticiler birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini ortaya koyacak. Bu zirvede

paylaşılacak her fikir Türkiye’nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlardır. Burada belediyelerin neler

yaptığını hem toplu hem de ayrı ayrı görecek ve dinleyeceğiz. Ülkenin dört bir yanında tarımsal kalkınmayı,

üreticiyi dert edinen, tüketiciyi gözeten, yenilikçi, katılımcı çözümler üreten ve geliştiren belediyelerin

varlığını hissedeceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu: Çiftçi ektiği ürünün, alın terinin karşılığını alacak

Konuşmasında tarımda planlamanın önemine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,

“Planlamanın özü şudur, herkes üretecek, kimse kaybetmeyecek. Yani çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini

bilecek, o ürünü kaça satacağını bilecek, sattığı üründen zarar etmeyeceğini bilecek ve tüketici evine ucuz

ürün götürecek. Bunu yaptığımız zaman fiyatlarda istikrar olur, politika olur, sağlıklı bir zemin yaratmış

oluruz.” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından zirveye

katılan milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, parti yetkilileri ve kooperatif üyeleri ile birlikte

‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışını gerçekleştirdi ve belediyeler tarafından kurulan standları tek tek

ziyaret ederek yetkililerden ürün ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)