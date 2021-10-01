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Beylikdüzü Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı. 160 belediyenin, 300’ün üzerindeki kooperatifin katıldığı ve 2 Ekim tarihine kadar sürecek zirvede Yaşam Bahçesi’nden elde edilen mahsuller ve ilçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata tohumları büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Halk Parti’li belediyelerin katıldığı zirvede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin tarım politikasını kamuoyuna açıklayarak, “Tarımda kooperatifleşmeyi sağlayacağız. Birlikte olmayı, çalışmayı sağlayacağız. Herkes üretecek, kimse kaybetmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 15:05
Beylikdüzü Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
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Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 2 Ekim tarihine kadar sürecek olan “CHP’li
Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”ne katıldı. Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı
çözümler sunmak amacıyla düzenlenen zirvede 160 belediyenin yanı sıra 300’ün üzerinde kooperatif de
yerini aldı. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünlerinin de sergilendiği alanda, Beylikdüzü
Belediyesi’nin kent tarımında üreten, paylaşan ve kendi kendine yeten bir kent olma yolunda kente
kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nden elde edilen mahsuller ve ilçe halkının toprakla olan bağını
kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan 15 bin metrekarelik Umut Meyve
Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata tohumları da yerini aldı.
“Yerel yönetimlerdeki büyük resmi herkes bu fuarla beraber çok net görecektir”
Zirveye ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasında
tarım konusunun Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
belediyeler ve üreticiler birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini ortaya koyacak. Bu zirvede
paylaşılacak her fikir Türkiye’nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlardır. Burada belediyelerin neler
yaptığını hem toplu hem de ayrı ayrı görecek ve dinleyeceğiz. Ülkenin dört bir yanında tarımsal kalkınmayı,
üreticiyi dert edinen, tüketiciyi gözeten, yenilikçi, katılımcı çözümler üreten ve geliştiren belediyelerin
varlığını hissedeceğiz.” dedi.
Kılıçdaroğlu: Çiftçi ektiği ürünün, alın terinin karşılığını alacak
Konuşmasında tarımda planlamanın önemine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
“Planlamanın özü şudur, herkes üretecek, kimse kaybetmeyecek. Yani çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini
bilecek, o ürünü kaça satacağını bilecek, sattığı üründen zarar etmeyeceğini bilecek ve tüketici evine ucuz
ürün götürecek. Bunu yaptığımız zaman fiyatlarda istikrar olur, politika olur, sağlıklı bir zemin yaratmış
oluruz.” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından zirveye
katılan milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, parti yetkilileri ve kooperatif üyeleri ile birlikte
‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışını gerçekleştirdi ve belediyeler tarafından kurulan standları tek tek
ziyaret ederek yetkililerden ürün ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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