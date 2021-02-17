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Beylikdüzü Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Karla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, zorlu hava koşullarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bölge genelinde kar küreme makinaları ile kaldırım küreme işlemini gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ise diğer müdürlüklerle koordineli olarak ilçe genelinde ulaşımın sekteye uğramaması ve olası kaymaları engellemek amacıyla 35 araç gereç ve 77 personeliyle çalışmalarını sürdürdü. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla sokak hayvanları için hummalı bir çalışma yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü de ilçe genelinde yaptığı rutin beslemelere ek olarak bölge genelinde 50’nin üzerinde noktada besleme odağı oluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
Beylikdüzü Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından 10 mahallesinde aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının durumdan olumsuz etkilenmemesini sağladı. Bölge genelinde, 12 adet kar küreme makinası ile kaldırım küreme işlemini gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı zamanda; ilçede bulunan sağlık ocakları, pazar yerleri, cami giriş-çıkışları, belediye ek hizmet binaları, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları otobüs durakları ve kültür merkezlerinde küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ise diğer müdürlüklerle koordineli olarak ilçe genelinde ulaşımın sekteye uğramaması ve olası kaymaları engellemek amacıyla 35 araç gereç ve 77 personeliyle 7/24 hizmet esasıyla çalışmalarını sürdürdü. Kamu kurum ve kuruluşları, site ve özel konutlar ile bölge geneli faaliyetlerde toplamda 624 ton tuz kullanıldı.  

Sokak Hayvanları İçin Hummalı Bir Çalışma Yürütüldü

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla sokak hayvanları için hummalı bir çalışma yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü de ilçe genelinde yaptığı rutin beslemelere ek olarak bölge genelinde 50’nin üzerinde noktada besleme odağı oluşturdu. Yaklaşık 350-500 kg arası mama ve gıda malzemesi dağıtımı yapan müdürlük aynı zamanda vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda da besleme çalışmaları gerçekleştirdi. Soğuk havalarda Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda besleme için verilen gıda malzemesinin miktarının iki katına çıkarıldığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle olumsuz hava koşullarında bizler oldukça yoğun çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da lütfen evlerindeki artık yemekleri kapılarının önlerindeki hayvanlara versinler. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda onların da katkısı olsun.” dedi.

Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
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