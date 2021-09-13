Beylikdüzü Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Sünnet Şöleni'ne Yakuplu Kent Ormanı ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme sonucu belirlenen 217 çocuk, özel sağlık kuruluşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Gün boyu devam eden etkinlikte, hediyeler ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi. Geleneksel Sünnet Şöleni'ne Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sürece katkı sunan sağlık kuruluşlarının temsilcileri, çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene gelen her yaştan çocuk birbirinden renkli birçok yarışma ile unutulmaz bir gün geçirdi. Ayrıca etkinlik alanında çocuklara ücretsiz olarak pamuk şeker ve mısır da ikram edildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane ise etkinlik boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi.

“Tüm çabamız çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için”

Belediyesi olarak vatandaşların yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzülü ailelerimiz ve çocuklarımızla Sünnet Şölenimizde buluştuk. Tüm çabamız çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için. Geçen yıl maalesef pandemi nedeniyle etkinliğimizi yapamamıştık. Pandemi henüz bitmedi ve her zaman olduğu gibi pandemi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Belediyesi olarak ailelerimizin bu mutlu gününde yanlarında olmaktan dolayı oldukça mutuyuz.” şeklinde konuştu. Etkinlik sonunda Başkan Çalık, sağlık kuruluşlarının temsilcilerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)