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Beylikdüzü Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni

Beylikdüzü Belediyesi, özel sağlık kuruluşları iş birliğiyle 217 çocuk için Yakuplu Kent Ormanı’nda Sünnet Şöleni düzenledi. Bu yıl 6.’sı düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri çeşitli atölyeler, yarışmalar ve çocuk oyunları ile doyasıya eğlendi. Şölene katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sosyal belediyeciliğin gereği olan her noktada ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:38
Beylikdüzü Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Sünnet Şöleni'ne Yakuplu Kent Ormanı ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme sonucu belirlenen 217 çocuk, özel sağlık kuruluşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Gün boyu devam eden etkinlikte, hediyeler ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi. Geleneksel Sünnet Şöleni'ne Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sürece katkı sunan sağlık kuruluşlarının temsilcileri, çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene gelen her yaştan çocuk birbirinden renkli birçok yarışma ile unutulmaz bir gün geçirdi. Ayrıca etkinlik alanında çocuklara ücretsiz olarak pamuk şeker ve mısır da ikram edildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane ise etkinlik boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi.

“Tüm çabamız çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için”

Belediyesi olarak vatandaşların yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzülü ailelerimiz ve çocuklarımızla Sünnet Şölenimizde buluştuk. Tüm çabamız çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için. Geçen yıl maalesef pandemi nedeniyle etkinliğimizi yapamamıştık. Pandemi henüz bitmedi ve her zaman olduğu gibi pandemi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Belediyesi olarak ailelerimizin bu mutlu gününde yanlarında olmaktan dolayı oldukça mutuyuz.” şeklinde konuştu. Etkinlik sonunda Başkan Çalık, sağlık kuruluşlarının temsilcilerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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