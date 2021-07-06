Beylikdüzü Belediyesi Komşularının Yanında

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkıyla ilişkileri güçlendirmek, sorunlara hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla başlattığı Saha Çözüm Hareketi’ne hız kesmeden devam ediyor. 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik personel ile ilçede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerlerinin tek tek kapısını çalıyor, talep ve şikâyetleri dinleyerek ilgili birim ve müdürlüklerle paylaşıyor. İki kişilik gruplar halinde yapılan ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen ziyaretlerde Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan ve maske bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde, her kapıyı çalacağız”

1 Haziran tarihinde başlayan ve Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde sürecek olacak olan Saha Çözüm Hareketi bugüne dek toplam üç mahallede gerçekleşti. Adnan Kahveci Mahallesi’nde 695 iş yeri ve 32 bin 204 hane, Barış Mahallesi’nde 706 iş yeri ve 20 bin 918 hane ile Büyükşehir Mahallesi’nde 157 iş yeri ve 8 bin 234 haneyi ziyaret eden ekipler Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmalarına başladı. Beylikdüzü’nün üç mahallesinde toplamda 15 bin 58 iş yeri ve 61 bin 356 hanenin ziyaret edildiği bilgisini paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Saha Çözüm ekiplerimizle Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde her kapıyı çalacağız. 130 bin hane ve iş yerini ziyaret edip komşularımızın şikâyet, talep ve önerilerine kulak vereceğiz. Beylikdüzü’nde hiçbir komşumuz yalnız değildir. Beylikdüzü Belediyesi bugüne kadar komşularının yanında olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)