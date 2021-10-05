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Başkan Çalık’tan Hayvanseverlere Müjde

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, minik öğrencileri patili dostlarıyla buluşturdu. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Hem sahipli hem sahipsiz can dostlarımız için projelendirdiğimiz hayvan mezarlığını yakında hayata geçireceğiz.” diyerek hayvanseverlere müjdeyi verdi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 08:36
Başkan Çalık’tan Hayvanseverlere Müjde
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Sokak hayvanları için gece gündüz demeden çalışan ve hizmet üreten Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu yıl da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü coşkuyla kutladı. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Beylikdüzü’nde yaşayan hayvanseverler ve çevre okullardan gelen yaklaşık 750 öğrenci yoğun ilgi gösterdi. Merkezi meraklı gözlerle gezerek hayvanlarla birebir etkileşim ve iletişim kuran minik öğrenciler, düzenlenen atölyeler ve Gezici Kütüphane ile dopdolu bir gün geçirdi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. 

“Türkiye’nin en modern merkezini bünyemizde barındırıyoruz”

Belediye Başkanı Çalık günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, “Beylikdüzü’nde sadece insanların değil, tüm canlıların yaşamını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Türkiye’nin en modern barınma ve rehabilitasyon merkezini bünyemizde barındırıyoruz. Burada bugüne dek; 6 bin 700 sokak hayvanını muayene ve tedavi ettik. 5 bin 663 kişiye hayvanları koruma konusunda farkındalık eğitimi verdik. 50 okulumuzda 3 bin 222 öğrenciyle sokak hayvanlarını bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdik. Her gün ilçemizin 40 ayrı noktasında, bin 250 kilogram mamayla besleme yapıyoruz. Buradan Veteriner İşleri Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

“Hayvan mezarlığımızı en kısa sürede açacağız”

Başkan Çalık konuşmasının devamında, “İnsanlar can dostlarıyla bir bağ kuruyor ve kaybettiklerinde ne kadar üzüldüklerini biliyorum. Hayvanlarımızın hatırasını yaşatmak adına gömülecekleri belirli bir yerin olmasını bu bölgede bulunan her hayvansever yurttaşımız istiyordu. Söz verdiğimiz gibi, hem sahipli hem sahipsiz can dostlarımız için projelendirdiğimiz hayvan mezarlığını da yakında hayata geçireceğiz. Buradaki bakımevimizin hem altında planlamasını yapıyoruz. En kısa sürede hayvan mezarlığımızı açmış olacağız.” diyerek projenin müjdesini verdi. Başkan Çalık konuşmasının ardından Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel’e plaket, müdürlüğün tüm çalışanlarına da çiçek takdiminde bulundu. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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