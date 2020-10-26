Başkan Çalik, Trabzon Temaslarini Sürdürüyor

Ziyaretinde, CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri ile de bir araya gelerek İstanbul, Trabzon ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalık “Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan yanlışları ve doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Bir dizi ziyaret için memleketi Trabzon’da bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon ziyaretinin ikinci gününde, beraberindeki heyetle Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı’yı, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ve kardeş ilçe Düzköy’ün Belediye Başkanı Yılmaz Ankara’yı makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu; çalışmalarında kolaylıklar diledi. Temaslarında Trabzonlu dört kız kardeşin hayata geçirdiği Fındık Ocağı işletmesini de ziyaret eden Çalık, kendilerine başarılar diledi. Temasları kapsamında, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Çalık, yerel ve genel siyasete yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Bıyık’ı ve Başkan Ankara’yı Ziyaret Etti

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı makamında ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Başkan Bıyık’a başarılı çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini söyledi ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da iletti. Başkan Bıyık da Başkan Çalık’a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür ederek günün anısına kendisine Yomra elması fidanı hediye etti. Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin kardeş belediyesi Düzköy’de ise Belediye Başkanı Yılmaz Ankara’yı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara da Başkan Çalık’a nazik ziyareti için teşekkür etti ve günün anısına, Düzköy bebeği hediye etti.

İktidara Hazır Olmalıyız

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda ise Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne imza atmakta kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların değişime ve dönüşüme hazır olduklarına vurgu yapan bir konuşma yapan Başkan Çalık “Vatandaş o kadar hazır ki değişmeye, dönüşmeye. Alternatif olduğumuzu vatandaşa göstermeye mecburuz. Biz, artık, iktidar olacağız, muhalefet değil. Muhalefeti bundan sonra AK Parti yapacak. Yarınlarda Türkiye’yi yönetecek kadrolar, CHP’den çıkacak. Herkesin kendisini geliştirmesi ve hazır olması gerekiyor. İktidara hazır olmak zorundayız.” şeklinde konuştu.”

Enerjimizin Kaynağı Bu Topraklar

Trabzon’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çalık, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘Olmaz’ denileni başardı, ‘Yıkılmaz’ denilen kaleleri yıktı. Dönüşümün başlangıcı 23 Haziran İstanbul seçimleriydi. Ben Trabzon’un, Maçka’nın bir evladıyım. Bu topraklar, bizim gerçekten beslendiğimiz topraklar. Enerjimizi yenilediğimiz topraklar. Gözümüz kulağımız hep burada. Bu topraklarda başarılı olmak, değişimi ve dönüşümü başlatmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin başarısını, her yerde anlatmak zorundayız. Trabzon’da hem yerelde hem genel iktidarda başarılı olmak zorundayız.” diye konuştu.

Trabzon İnsanı Cesurdur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yoğun bir mesaiyle çalıştığını da sözlerine ekleyen Başkan Çalık, konuşmasında “Biliyorum ki O’nun aklı da vicdanı da niyeti de hep Trabzon’da. Sizlere İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Şunu bilin ki İstanbul’da bizim işimiz de o kadar kolay değil… Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan yanlışları söylemeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. İstanbul’da güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların Anadolu’nun diğer bölgelerine de sirayet etmesini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)