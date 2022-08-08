Başkan Çalık'tan Halk Plajı Müjdesi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yaşam Vadisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vadi’nin 3,4 ve 5. etaplarını gezen Başkan Çalık’a, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve İSKİ yetkilileri de eşlik etti. Yaşam Vadisi’nin İstanbulların buluşma noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Çalık, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte park ve tesis çalışmalarının da hızla tamamlanacağını kaydetti. Saha gezisinde vatandaşla bir araya gelerek sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Çalık, talep ve önerileri dinledi.

Çalışmalar birkaç etapta eş zamanlı devam ediyor

Yaşam Vadisi’nin denizle buluştuğu noktadaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı olarak devam ediyor. Yaşam Vadisi’nin denize ulaştığı bu noktada halk plajları ve sahil düzenlemesi yapacağız. İnsanlarımız burada nefes alacak. 1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi E-5’ten denize kadar kesintisiz ulaştı. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA