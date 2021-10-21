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BAŞKAN ÇALIK GİRİŞİMCİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki girişimci kadınlarla bir araya geldi. Katılımcıların kendi başarı hikâyelerini anlattığı görüşmede konuşan Başkan Çalık, kadınların başarı hikâyelerini dinlemekten dolayı oldukça keyif aldığını belirterek, “Hayal kurmadan hiçbir şey elde edilmez. Başarının sağlanması için önemli olan hayal kurmaktır. Beylikdüzü’nde de kadınların inandığı her şeyi başardığını görüyoruz. Biz de girişimci kadınların başarılarını takdir ediyoruz ve belediye olarak her zaman onların yanında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 15:20
BAŞKAN ÇALIK GİRİŞİMCİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
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Beylikdüzü’nde yaşayan girişimci kadınlar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Zehra Çalık ve Belediye Meclis Üyesi Ebru Çevik’in de katıldığı görüşme Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Görüşmede terziden eczacıya, kuaförden antikacıya sanatçıdan işletme sahibine kadar çeşitli meslek gruplarında başarı sağlamış kadınlar, kendi başarı hikâyelerini anlatarak sahip oldukları beceri ve hedefleri hakkında görüş ve önerilerini belirtti. Oldukça keyifli ve sohbet havasında gerçekleşen toplantı sonrasında Başkan Çalık, katılımcıları yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı tebrik edip çiçek ve plaket takdim etti.

“Beylikdüzü’nde kadınların inandığı her şeyi başardığını görüyoruz”

Kadınların iş hayatında, üretimde, kültür ve sanatta yer almasının ülke için önemli olduğunu belirten Başkan Çalık, “İlçemizde bulunan başarılı girişimci kadınlarla bir araya gelmek, onların başarı hikâyelerini kendilerinden dinlemek çok değerli ve önemli. Her zaman söylediğim gibi hayal kurmadan hiçbir şey elde edilmez, başarının sağlanması için önemli olan hayal kurmaktır. Beylikdüzü’nde kadınların inandığı her şeyi başardığını görüyoruz. Biz de girişimci kadınların başarılarını takdir ediyoruz ve belediye olarak her zaman kendilerinin yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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