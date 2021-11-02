Başkan Çalık: Biz Hizmet Etmeye, Vandallar Da Yok Etmeye Çalışacak

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan tuvaletlere kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından saldırı
düzenlendi. Yaşam Vadisi’nin 1. ve 2. etaplarında bulunan tuvaletlerde; ayna, lavabo ve klozetler kırılarak
büyük tahribat yaratıldığını belirten Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, daha öncede benzer olayların
yaşandığını ve mevcut alanların sürekli yenilendiğini kaydetti. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından
açıklama yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Biz halkımıza hizmet etmeye,
vandallar da yok etmeye çalışacaklar; ama bu yolda biz kazanacağız, halkımız kazanacak.” ifadelerini
kullandı. Paylaşımın ardından büyük yankı uyandıran olaya, sosyal medya üzerinden de binlerce kişi tepki
gösterdi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)