Başkan Çalık: Biz Hizmet Etmeye, Vandallar Da Yok Etmeye Çalışacak

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan tuvaletlere kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından saldırı

düzenlendi. Yaşam Vadisi’nin 1. ve 2. etaplarında bulunan tuvaletlerde; ayna, lavabo ve klozetler kırılarak

büyük tahribat yaratıldığını belirten Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, daha öncede benzer olayların

yaşandığını ve mevcut alanların sürekli yenilendiğini kaydetti. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından

açıklama yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Biz halkımıza hizmet etmeye,

vandallar da yok etmeye çalışacaklar; ama bu yolda biz kazanacağız, halkımız kazanacak.” ifadelerini

kullandı. Paylaşımın ardından büyük yankı uyandıran olaya, sosyal medya üzerinden de binlerce kişi tepki

gösterdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)