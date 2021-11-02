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Başkan Çalık: Biz Hizmet Etmeye, Vandallar Da Yok Etmeye Çalışacak

Kimliği belirlenemeyen şahıslar, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki tuvaletlerde bulunan ayna, lavabo ve klozetleri kırarak büyük tahribat yarattı. Olay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından, vatandaşlar tarafından da büyük tepki topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 14:14
Başkan Çalık: Biz Hizmet Etmeye, Vandallar Da Yok Etmeye Çalışacak
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Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan tuvaletlere kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından saldırı
düzenlendi. Yaşam Vadisi’nin 1. ve 2. etaplarında bulunan tuvaletlerde; ayna, lavabo ve klozetler kırılarak
büyük tahribat yaratıldığını belirten Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, daha öncede benzer olayların
yaşandığını ve mevcut alanların sürekli yenilendiğini kaydetti. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından
açıklama yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Biz halkımıza hizmet etmeye,
vandallar da yok etmeye çalışacaklar; ama bu yolda biz kazanacağız, halkımız kazanacak.” ifadelerini
kullandı. Paylaşımın ardından büyük yankı uyandıran olaya, sosyal medya üzerinden de binlerce kişi tepki
gösterdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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