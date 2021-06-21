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Baba Çocuk Kampı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk Kampı yine renkli görüntülere sahne oldu. Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte farklı bir hafta sonu deneyimi yaşayan babalar ve çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem de birlikte kaliteli vakit geçirmenin keyfini yaşadılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:06
Baba Çocuk Kampı Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk Kampı yine renkli görüntülere sahne oldu. Beylikdüzü’nde ikamet eden 30 baba ve 40 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; kampçılık ve yön bulma gibi eğitimler verilirken aynı zamanda çeşitli atölye programları da düzenlendi. Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşen organizasyonda farklı bir hafta sonu deneyimi yaşayan babalar ve çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem de birlikte kaliteli vakit geçirmenin keyfini yaşadılar. “Baba benimle oynar mısın?” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca tüm katılımcılara günün anısına hediyeler takdim edilirken, yarışmalarda dereceye girenlere ise madalyaları grup liderleri tarafından takıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Mumcu: Her izci aynı zamanda bir çevrecidir

Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı’nda gerçekleşen ve iki gün süren etkinliğin kapanış törenine Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül katıldı. Törende yaptığı konuşmasına etkinliğe sunduğu katkılardan dolayı Beylikdüzü İzcilik Ve Doğa Sporları Kulübü’ne (BİDOKS) teşekkür ederek başlayan Serdal Mumcu, “Burada daha nice etkinlikler yapacağız. Beylikdüzü her türlü sosyal ihtiyaç için kendini planlamış, programlamış bir kent.” dedi. Konuşmasının devamında çevrenin önemine de değinen Mumcu; “Tabii ki çevre önemli ama çevreyi insanlara, çocuklara anlatmak çok çok daha önemli. İstanbul gibi güzide bir kentin yaşadığı çevre sorunlarının farkındayız. Başka bir İstanbul yok. Çevre bir defa kaybedilince bir daha geri gelmiyor. Bunun örneklerini dünyanın her yerinde birçok kez gördük. Bu noktada çevre saygılı ve çevreye sahip olmak adına birinci adımdır izcilik ve izciliğin kuralları. Her izci aynı zamanda bir çevrecidir.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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