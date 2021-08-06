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7. Beylikdüzü Klasik “Orman Hayattır” Temasıyla Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, “Orman Hayattır” temasıyla 9 -11-12 ve 14 Ağustos tarihlerinde Yaşam Vadisi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin farklı noktalarını etkisi altına alan orman yangınlarının ardından doğaya ve ormanlara adanan Beylikdüzü Klasik, 9 Ağustos’ta Allegra Ensemble’nin “İnce Şeyleri Anlama Vakti” konseri ile başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 16:01
7. Beylikdüzü Klasik “Orman Hayattır” Temasıyla Başlıyor
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Klasik müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla başlıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, “Her notada nefes ve umut var” mottosu ile 9 -11-12 ve 14 Ağustos tarihlerinde Yaşam Vadisi 1.etap içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde klasik müziğin önde gelen isimlerini ağırlayacak. 9 Ağustos akşamı saat 21:00’de gerçekleşecek açılış konserinde, 8 konservatuar kökenli kadın müzisyenden oluşan Allegra Ensemble, “İnce Şeyleri Anlama Vakti” konseriyle sahnede olacak. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’ne tüm vatandaşları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasik’in notaları, ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımıza, kaybettiklerimizin anısına saygı, umut ve cesaretimizi anlatmak üzere yankılanacak. Yaraları birlikte saracağız ve ülkemizi yeniden yeşerteceğiz. Geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakacağız.” dedi.

Dünyaca ünlü piyanistler Beylikdüzü’nde

Beylikdüzü Klasik’in ikinci gününde,  Duo Blanc & Noir isimli piyono ikilisinin “Kadife Bir Gece Bu” isimli konseri gerçekleşecek. Farklı kültürleri birleştirmek, bununla zenginleşebilmek ve herkese aktarabilmek için yol almaya devam eden piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner dinleyicileriyle buluşacak. Geleneksel Türk müziği ile klasik batı müziğini harmanlayan renkli ve orijinal bir müzikal anlayışla Türkiye klasik müzik tarihine kalıcı bir başarı kazandıran piyanistler, unutulmaz bir gece yaşatacak.

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası doğa için çalacak

12 Ağustos’ta ise Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Beylikdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak. Şef Hakan Tepeli yönetiminde gerçekleşecek “Bir Yaprakta Bir Orman” adlı konserde, günlerdir etkisini gösteren orman yangınlarına yönelik farkındalık yaratılacak.

Gala konserinde unutulmaz bir akşam yaşanacak
Pandemi koşullarına uygun şekilde klasik müzikseverleri ağırlayacak olan etkinlik, 14 Ağustos akşamı “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli gala konseriyle sona erecek. Tanınırlığı sınırları aşan opera solistleri Hale Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve Asude Karayavuz’a Symphonista Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, klasik müziğin en güzel melodileri Yaşam Vadisi’ne taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde dinleyiciler, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham veren kadınların hikâyelerine de tanık olacak.                                                                            

TARİH: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

SAAT: 21:00

YER: Yaşam Vadisi 1. Etap, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi

ADRES: Adnan Kahveci Mahallesi - Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kışla Caddesi ve Derviş Eroğlu Caddesi arası Beylikdüzü - İstanbul

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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