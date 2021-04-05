57. KÜTÜPHANE HAFTASI BEYLİKDÜZÜ’NDE KUTLANDI

Aynı zamanda ‘Beylikdüzü Belediyesi Yılın Okurları Ödül Töreni’ne de katılan Başkan Çalık, yıl içerisinde kütüphaneden en çok kitap alıp okuyanlara ödüllerini takdim etti. Çalık, törende yaptığı konuşmada Beylikdüzü’nde 16 tane kütüphanenin olduğunu hatırlatarak, “Önümüzdeki aylarda bu kütüphanelere iki tane daha yeni kütüphane ekleyeceğiz.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte BAKSM Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ve Beylikdüzü Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek onlara “Dewey: Dünyanın Kalbine Dokunan Kütüphane Kedisi” adlı kitabı okudu ve çocuklara hediyeler takdim etti. Etkinlik boyunca keyifli zaman geçiren çocuklar Başkan Çalık’a şiirler okuyup hediyeler verdi. Başkan Çalık, ayrıca Kütüphane Haftası kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından BAKSM Trakya salonunda düzenlenen ‘Beylikdüzü Belediyesi Yılın Okurları Ödül Töreni’ne de katıldı. Başkan Çalık törende yaptığı konuşmanın ardından çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde yıl içerisinde kütüphanelerden kitap alıp en çok kitap okuyan Beylikdüzülü vatandaşlara ödüllerini takdim etti.

Çalık: Güzel işler yapmaya devam edeceğiz

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bugün kitap okumayı seven insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Evlatlarımızın özgür bir şekilde bilgiye ulaşacağı alanları kentimizde oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Beylikdüzü belediyesi olarak 16 tane kütüphanemiz var ve Önümüzdeki aylarda bu kütüphanelere iki tane daha yeni kütüphane ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Gürpınar’da 1000 m2‘lik büyük bir kütüphane olacak. Bir diğeri ise Adnan Kahveci Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nin sınırında bir kreş kompleksi içerisinde yer alacak bir kütüphane olacak. Ayrıca 2 adet gezici hizmet otobüsünü de dezavantajlı mahallelerde kütüphane olarak kullanacağız. Beylikdüzü’nde yaşayan 365 bin insanımıza hizmet etmek onur verici, güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

215 bin 512 kullanıcı kütüphaneleri ziyaret etti

Ödül töreninde Beylikdüzü’ndeki kütüphanelerin 2020 istatistik bilgileri de paylaşıldı. 1.881 yeni üye ile birlikte Beylikdüzü kütüphanelerine üye olan toplam kişi sayısı 25 bin 736 oldu. Son bir yıl içerisinde 215 bin 512 kullanıcı kütüphaneleri ziyaret ederek 37 bin 912 adet ödünç kitap aldı. 2020 yılı en çok kitap okuyan kütüphane kullanıcı sıralamasında çocuk kategorisinde okuduğu 67 kitap ile 4 yaşındaki Arif Uras Zengin birinci olurken, genç kategoride ise 13 yaşında olan Deniz Aksu okuduğu 111 kitap ile birinci oldu. Yetişkin kategorisinde 48 yaşında olan Ayşegül Deynekçi 81 kitap okuyarak birinciliği elde etti. Beylikdüzü’nün en sosyal kütüphane ailesi Tayfun Sürücü ve ailesi olurken, en çok okuyan belediye personeli ise Süleyman Tanrıverdi oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)