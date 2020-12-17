Bayrampaşa Belediyesi'nden Online Terapi Hizmeti

Tüm imkânlarını kullanarak pandemiyle başarılı bir mücadele yürüten Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de salgından psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve yetişkinler için ‘Online Terapi’ uygulamasını başlattı. Zihinsel ve duygusal bütünlüğü korumak adına Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan uygulama ile süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arası 0505 795 12 31 numaralı telefondan randevu oluşturarak Uzman Psikolog Beyza Sevim’den online terapi hizmeti alabiliyor.