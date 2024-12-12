Başkanla Akşam Çayı programlarının beşincisi gerçekleştirildi. Programa AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, muhtarlar, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Nuripaşa Mahallesi sakinleri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyn Çetiner

“BİNA BAZLI DÖNÜŞÜMÜ HAFİFE ALAMAZSINIZ”

Ada bazlı dönüşümün desteklerini belirten Ömer Arısoy bina bazlı dönüşümün de hafife alınmaması gerektiğini belirtti, “Elbette kentsel dönüşüm ada bazlı olursa daha güzel olur. Ama inşaat metrekaresi büyüdükçe maliyette artıyor. Onun altından kalkmak daha da zorlaşıyor. Hepimiz otoparklı daire istiyoruz. Ama otoparklı daire için yerin altındaki iki katın maliyetini kimse hesaplamıyor.

Ama biz hesaplıyoruz. Yaptığımız yerler var. Beştelsiz Kentsel Dönüşümü’nün altında eksi iki kat otopark var. Bu sefer oradaki hemşehrilerimiz maliyetle boğuşuyorlar. Çünkü yerin altından o toprağı kazıp oraya otoparkı yerleştirmek zannettiğimiz kadar kolay değil. Dolayısıyla bina bazlı dönüşümü hafife alamazsınız. Bizim şiarımız ‘kurtardığımız her bina kâr’. Temel derdimiz ne? Herhangi bir deprem halinde bu bina ayakta kalsın”

Seçildikten hemen sonra kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduklarını belirten Ömer Arısoy, “2021 yılında revize ettiğimiz İmar Planı kentsel dönüşümdeki teşvikleri kademelendirerek kanunlaştırdık. 2023 yılında son 25 yılın rekorunu kırdık. O zaman Yarısı Bizden Kampanyası da yoktu değerli hemşehrilerim. Ada bazlı dönüşümü hepinizden çok biz istiyoruz. 750 metrekarenin üzerindeki birleşmelerde daha çok imar artışı veriyoruz. 3 bin metrekarede yüzde 45 imar artışı vererek bu ne kadar çok desteklediğimizi anlayabilirsiniz.

Başka nasıl teşvik edebiliriz. Peki sorun nedir? Malik sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor. Bunu da tecrübeyle biliyoruz. Bunu size somut olaylarla her bir dosyayı teker teker anlatabilirim. Seçildiğimiz günden bu tarafa enerjimizin büyük bir kısmını Zeytinburnu’ndaki binaları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için uğraştık.

İş uzlaşmaya gelince mesele tıkanıyor. Peki devlet girince bu uzlaşma meselesi bir şart olmaktan çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Devlette işin içine girse uzlaşma için yüzde 50’yi aşma şartı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da bir şarttır. Ben seçildiğimde 2017 yılında yıkımına başlanan Telsiz Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bütün binalar yıkılmıştı.

Yeniden bireysel olarak bina yapma imkânları yoktu. Buna rağmen biz oradaki imzaları toplamak için bir yıla yakın vakit kaybettik. Talep hepimizin aynı ama ben gittiğimiz yerler var devlet oraya gidince nasıl taleplerle karşılaştığımın örnekleri burada vermeyeyim. Ben umut kırıcı olmak istemiyorum. Fakat bina bazlı dönüşümü kentsel dönüşüm saymamak doğru değil. Temel hedefimiz buradaki binalar herhangi bir deprem halinde ayakta kalsın. İçinden kimse ölü olarak çıkarılmasın.

Başkan Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi Buz Adası’nın yanında yükselen binalar hakkında da şöyle konuştu: “Belediye’mizin dışında özel sektör tarafından başlatılan kentsel dönüşüm uygulamasıydı. Geldiğimizde orası tamamen ıssız bir yer haline gelmişti. Patlamıştı tabiri caizse biz çözdük… Birinci katın kaba inşaatı bitiyor. İkinci etapta iki malike takıldık. Onu da çözüyoruz inşallah. O da başlayacak. Bütün bunlar verdiğimiz emeklerle oluyor. Sanki bir şey yapılmamış gibi konuşmak doğrusu benim henüz ikinci dönemim Murat Aydın Başkan’a da burada çalışan arkadaşlarıma da haksızlık oluyor.”

“BUZ ADASI’NDAN MİLLİ BUZ HOKEYCİLERİ ÇIKACAK”

Buz adası meselesinin muhalefet partisi tarafından ağızlara sakız edildiğini belirten Arısoy, “Değerli hemşehrilerim Buz Adası inşaatı Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapıldı. Oranın inşaatı büyük oranda Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yapılmıştır. İşletmesini biz yaptık.

Şimdi Buz Hokeyi Federasyonu’na devrettik. Zeytinburnu’na Avrupa’nın en büyük Buz Pisti’ni kazandırmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Orası Zeytinburnu’muz için büyük bir değerdir. Hiç şüpheniz olmasın. İlkokul ve ortaokuldaki bütün çocuklarımızı her yıl birer saat orada Buz Pateni eğitimi veriyoruz.

Futbol çok yaygın Zeytinburnu’nda 16 amatör spor kulübüne çocuklarımız gidiyorlar. Ama başka branşlar da gelişsin. O branşlardan birisinin bayraktarlığını yapıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük Buz Pisti’ne sahibiz. Bundan gurur duyuyoruz. Zaman içerisinde ben etrafını değiştireceğine inanıyorum. Buz Adası’ndan Milli Buz Hokeycileri çıkacak. Buna da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)